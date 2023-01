« Je n’apprécie pas… », DJ Congélateur annonce la fin de sa collaboration avec son manager

L’artiste chanteur et comédien ivoirien Dj Congélateur n’est pas du content de son manager. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il a ouvertement évoqué ce qu’il reproche à son bras droit, avant d’annoncer sa rupture avec ce dernier.

Du rififi entre Dj congélateur et son manager de tous les temps ? C’est la question qui taraude l’esprit des internautes depuis la récente annoncé du chanteur et auteur de l’expression » Il y a cailloux dans mes oreilles ». Dans la matinée du mercredi 25 janvier 2022, Koffi Kouakou Elvis de son vrai nom a ouvertement fait quelques révélations sur sa collaboration avec son manager.

Selon l’artiste originaire du village d’Akabinou (Bodokro) dans la région de Gbêkê, son manager à qui il a toujours voué une admiration indéfectible, ne lui permet plus désormais de jouir des fruits de ses efforts. Fort de cette raison, le célèbre artiste a décidé de mettre un terme à leur collaboration.

« C’est moi DJ Congélateur le collègue de Yorobo. Je me sépare de mon manager, Manadja Confirmé parce que je n’apprécie pas ce qu’il fait. Ça fait deux ans que je travaille, que je chante et je ne perçois même pas 5 FCFA pour manger », a-t-il déclaré dans la vidéo devenue virale sur la toile.

« Ma propre maman qui a fait des efforts pour me mettre au monde n’a jamais ‘’bouffé’’ (bénéficié) de 25 FCFA de moi. Je ne sais plus comment lui parler pour qu’elle entende raison. Je ne sais pas comment faire. Je vous informe que je me sépare de Manadja Confirmé. Je vais créer une nouvelle page », a déclaré DJ Congélateur.

Ce divorce inattendu entre le chanteur et l’homme coonu sous le nom de Manadja étonne plus d’un. Pour cause, Dj Congélateur n’a jamais cessé de chanter les louanges de son manager, qu’il considère d’ailleurs comme le batisseur de carrière.

« J’étais malade mais lorsque mon manager est allé me chercher, il est venu me soigner. Il a pris toutes ses économies pour me soigner. Présentement je suis guéri », avait affirmé récemment Dj Congélateur en larmes lors de son passage sur le plateau de l’émission showbuzz de la NCI.