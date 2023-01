« Je n’aime pas qu’on me prenne la tête… », Konnie Touré évoque les raisons de son célibat

Fatiguée d’être la cible de plusieurs attaques en raison de son statut de célibat, l’animatrice ivoirienne Konnie Tourée s’est finalement lâchée sur les raisons qui expliquent son choix. Dans le dernier numéro de son émission Life Week-end de l’année 2022, l’animatrice de 41 ans s’est exprimée sans filtre sur sa situation matrimoniale.

Classée au premier rang des animatrices les plus douées de sa génération, L’animatrice vedette Konnie Tourée fait tout de même régulièrement objet de critiques à cause de sa situation matrimoniale. En effet, les internautes se demandent souvent pourquoi à 40 ans, la présentatrice télé et actrice reste toujours célibataire et sans enfant.

Lors du dernier numéro de son émission Life Week-end diffusée sur Life TV., l’animatrice vedette s’est mise dans la peau d’une invitée afin de répondre une fois pour de bon à cette polémique qui revient régulièrement sur la toile.

« Je ne suis pas en couple, mais je ne sais pas si je suis un cœur à prendre. En toute sincérité, je n’aime pas me fatiguer. Je n’aime pas qu’on me prenne la tête. Je n’aime pas qu’on me fatigue. Du haut de mes 40 ans, j’ai connu des expériences, et à chaque fois c’est la même. Je ne suis surprise de rien. J’ai l’impression que les hommes sont prévisibles », a lancé la femme des médias.

Dans la suite de ses propos, la filleule de Fabrice Sawegnon, PDG de Voodoo communication a avoué qu’elle n’est pas une femme de caractère à se laisser marcher dessus facilement. « Dès le moment où tu vas t’installer dans l’histoire, ils vont trouver qu’ils peuvent faire autre chose avec d’autres personnes. Et moi ça me fatigue un peu l’esprit. Je suis quelqu’un de loyale et je suis vraiment exclusive. Je crois que c’est mon plus gros problème ça. Je suis exclusive et je demande l’exclusivité à mon partenaire. Comme pour l’instant c’est pas le cas, je préfère me concentrer sur des choses et faire semblant de ne pas entendre tous ces cœurs qui crient« , s’est confiée l’animatrice de son vrai nom Touré Koaniman.