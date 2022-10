« Je n’ai pas encore reçu ma maison du PRIMUD d’Or »: Safarel Obiang jette la pierre à Molare

Alors que Molare continue d’enchainer les sorties médiatiques dans le cadre de la promotion de la nouvelle saison du PRIMUD, l’artiste Safarel Obiang vient de faire une étrange révélation qui pourrait faire tomber en discrédit la prestigieuse fête de l’art.

Molare et ses partenaires mettent déjà les petits plats dans les grands pour offrir une belle cérémonie de Primud aux Ivoiriens le dimanche 06 Novembre 2022 prochain. En attendant la date tant entendue, le boss du coupé-décalé a été reçu dans l’émission Peopl’Emik de la 3 ce jeudi, pour parler des préparatifs de l’organisation de cette année.

Après avoir révélé que le grand vainqueur, « le Primund d’Or », comme chaque année, recevra cette année, une villa à hauteur de 200.000.000FCFA, l’initiateur de cet évènement a ensuite annoncé de nombreuses surprises.

« Pour cette édition 2022, les choses vont beaucoup mieux, les situations se décantent et on a utilisé le thème du rôle des industries créatives et de la culture dans la réconciliation et la bonne gouvernance. Les ministres en charges de ces questions nous ont écouté ainsi que la Présidence, en tout cas, cette année, nos autorités sont à l’écoute donc on reste positif sur le fait que les choses vont évoluer dans le bon sens« , a déclaré Molaré.

Très vite, ces propos du boss du coupé-décalé ont fait réagir Safarel Obiang ancien Primud d’or des éditions précédentes. « Molare ne joue pas franc jeu depuis 2019 avec moi. Je n’ai pas encore reçu ma maison du PRIMUD d’Or« , a indiqué le chanteur coupé-décalé.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Safarel Obiang réclame sa maison à l’initiateur du Prix International de la Musique Urbaine et du coupé Décalé. « Maison 200.000.000 ils n’ont qu’à donner pour nous qu’on a gagné depuis 2019 là d’abord avant de parler de quoi que ce soit. Et c’est ça qui est juste. La maison, ils ont dit, ils vont changer là depuis là ça fait trois ans maintenant », avait-il écrit dans un post sur sa page Facebook en septembre dernier.