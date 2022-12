«Je n’ai pas à m’excuser», Lionel Messi défie le boxeur Canelo Álvarez, l’affrontement imminent?

Menacé par le boxeur mexicain Canelo Álvarez qui l’accuse d’avoir manqué de respect à son pays, Lionel Messi a réagi après le match Argentine-Pologne (2-0), mercredi soir.

Muet depuis les diatribes de Canelo Álvarez sur les réseaux sociaux, après le match face au Mexique (2-0) samedi dernier, Lionel Messi a finalement réagi. Le boxeur mexicain, champion du monde des poids mi-lourds, avait accusé le capitaine de l’Albicéleste d’avoir piétiné un maillot de l’équipe nationale du Mexique qui était dans le vestiaire de la sélection argentine. Un geste inacceptable aux yeux du boxeur qui à coup de tweet, a menacé le joueur de 35 ans pour cet affront infligé au maillot, et donc au drapeau mexicain.

En zone mixte jeudi soir, après la victoire face à la Pologne (2-0), comptant pour la troisième journée du groupe C, un succès qui qualifie les Argentins pour les huitièmes de finale, le septuple Ballon d’Or a été interrogé sur les propos du boxeur mexicain. Et la réponse de la Pulga a été cash: «Je n’ai pas à demander pardon, parce que je n’ai pas manqué de respect à Canelo, ni au peuple mexicain ni à personne d’autre», a déclaré l’attaquant du PSG.

"Fue un malentendido. El que me conoce sabe que no le falto el respeto a nadie. Son cosas del vestuario que pasan después del partido. No tengo que pedir perdón porque no le falte respeto a la gente de México ni a la camiseta".



Firma: Messi, sobre el Expediente Canelo Álvarez. pic.twitter.com/zF84FCm3AG — VarskySports (@VarskySports) November 30, 2022

Canelo s’excuse finalement

Une réponse cinglante au principal concerné qui pourrait déboucher sur un affrontement entre les deux stars. Les fans des deux célébrités en rêveraient. Malheureusement ou heureusement, cet octogone ne restera qu’un souhait non réalisé. En effet, dans une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux, Canelo Alvarez a présenté ses excuses à Lionel Messi pour ses propos « déplacés ».

«Ces derniers jours, je me suis laissé emporter par la passion et l’amour que je ressens pour mon pays et j’ai fait des commentaires déplacés, je veux donc m’excuser auprès de Messi et au peuple argentin. Chaque jour, nous apprenons quelque chose de nouveau et cette fois, c’était mon tour», a posté le champion du monde.

Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. — Canelo Alvarez (@Canelo) November 30, 2022