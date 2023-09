« Je n’ai jamais eu l’intention de nuire délibérément au régime de Patrice Talon », Djènontin

- Publicité-

En exil, l’ancien ministre Valentin Djènontin a multiplié ses critiques contre le régime de Patrice Talon. Cet activisme lui a valu des critiques en retour. Certains pensent qu’il manifeste de la haine envers le chef de l’État, mais selon l’opposant, il n’en est rien.

Valentin Djènontin clarifie ses prises de position contre le régime de Patrice Talon. « Dans une nouvelle publication, il a répondu à ceux qui lui demandent de garder le silence ou de modérer ses critiques contre la gestion du régime de la rupture. Je comprends votre préoccupation et je tiens à souligner que je n’ai jamais eu l’intention de nuire délibérément au régime de Patrice Talon. Je le lui ai dit en personne, pourvu qu’il exerce pleinement son rôle de Chef d’État en travaillant pour le bien-être de la population », a-t-il déclaré.

L’ancien ministre de la justice explique que son objectif ultime à travers ses interventions médiatiques est de « contribuer au développement harmonieux et inclusif de mon pays, le Bénin. »

Malgré les difficultés et les humiliations que ma famille et moi endurent du fait des agissements de Patrice Talon et de son régime, je n’ai jamais nourri de haine envers lui (Patrice Talon).

Valentin Djènontin