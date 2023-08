« Je n’ai jamais dit que j’étais meilleur que Messi », le volte-face spectaculaire de Mohammed Polo

L’ancienne légende du football ghanéen, Mohammed Ahmed « Polo », a précisé sans équivoque qu’il n’avait jamais prétendu être un meilleur footballeur que Lionel Messi au cours de son illustre carrière en clubs et en sélection.

Affectueusement connu sous le nom de «Polo» dans les cercles du football, la figure emblématique a déclaré que ses propos avaient été mal interprétés par les médias, ce qui a conduit à une perception erronée du public. La célèbre star ghanéenne et Hearts of Oak, souvent saluée comme le « magicien du dribble », est largement reconnue comme l’un des footballeurs les plus habiles et les plus doués techniquement à avoir jamais émergé de son pays.

En avril 2011, une série d’articles a circulé, affirmant que Mohammed Polo avait déclaré qu’il était supérieur à Messi, alors âgé de 23 ans, qui était largement considéré comme le meilleur joueur du monde. À l’époque, l’ancien milieu de terrain offensif de Barcelone et du PSG détenait le titre de meilleur joueur du monde de la FIFA 2009 et avait remporté le Ballon d’Or en 2009 et 2010, établissant des comparaisons avec des figures légendaires telles que Diego Maradona et Pelé.

- Publicité-

Il a été « mal cité »

Douze ans plus tard, le champion d’Afrique 1978 est revenu sur cette polémique et dément formellement avoir tenu de tels propos. Il soutient qu’il a été « mal cité » par les médias à des fins sensationnalistes, des motifs qu’ils connaissent le mieux.

« Je n’ai jamais prononcé ces mots ; Je n’ai pas dit cela – il a été fabriqué par des individus là-bas. Ils ont la prérogative d’interpréter comme ils l’entendent, mais je tiens à souligner que je n’ai jamais affirmé que j’étais supérieur à Lionel Messi« , a précisé Mohammed Polo lors d’une apparition sur Angel Floodlight Sports, animée par Saddick Adams. Polo a en outre précisé qu’il n’était pas affecté par les critiques à l’époque, car chacun a droit à son opinion.

Une icone au Ghana

Le « magicien du dribble » était un élément essentiel de l’équipe ghanéenne de 1978 qui a remporté la Coupe des Nations à domicile. Il a marqué plus de 20 buts en plus de 50 matchs pour les Black Stars entre 1973 et 1985.

- Publicité-

Au cours de ses années glorieuses, il a évolué au Hearts of Oak dans la Premier League du Ghana et a contribué de manière significative à la formation renommée des «Fearsome Five» de l’équipe qui a dominé ses adversaires tout au long des années 1970 et 1980.

De plus, il a montré ses compétences dans les années 1980 en jouant pour Al Wasl, basé à Dubaï, où il est rapidement devenu un favori des fans en raison de ses talents exceptionnels.

Articles similaires