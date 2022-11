« Je m’y attendais », Remy Adan à propos des critiques sur son clip avec Emmanuelle Keïta

Alors que l’avant-première de son nouveau clip « Choupompom », dans lequel figure l’influenceuse Emmanuelle Keita continue de faire l’objet d’une grosse polémique sur la toile, l’artiste Remy Adan est enfin sorti de se prononcer des retours qu’il reçoit.

Après avoir insufflé une nouvelle dynamique à sa carrière grâce à son nouveau morceau « Le goût de ça », devenu un véritable tube planétaire, Remy Adan s’apprête déjà à faire son retour sur le devant de la scène avec un nouveau morceau clipé intitulé Choupompom qui sera disponible le 10 novembre prochain.

A peine publié, le teaser de ce clip dans lequel l’on y voit l’influenceuse Emmanuelle Keita, embrasser langoureusement le jeune artiste, avec d’autres scènes très osées, n’a pas du tout plu aux internautes.

Face aux nombreux commentaires qui circulent sur la toile à propos de ce clip, l’artiste ivoirien est enfin sorti de son mutisme pour faire une mise au point. « Je m’y attendais concernant les réactions qui sont très très bonnes à ce jour, car on a eu à évaluer les réactions et avis lors des « PRE ORDER PARTY » (avant première exclusive du clip au cinéma) en France et en côte d’ivoire. Le peuple aime, alors rdv ce soir à 20h02« , a-t-il d’abord indiqué.

Quant aux commentaires négatifs, le Dadju ivoirien a invité ses détracteurs à la patience afin de savourer l’intégralité du clip qui sera disponible ce jeudi. « Comment juger le goût de la sauce en regardant uniquement l’aspect de la marmite. Qu’ils attendent de voir le clip entièrement avant de se prononcer. Et c’est aujourd’hui à partir de 20h02 sur ma chaîne youtube. Par ailleurs, les réseaux ne sont pas un monastère où une église, qu’ils respirent un peu. », a-t-il lancé au micro de First Mag le vrai.