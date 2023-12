« Je me présenterai aux élections », Vladimir Poutine candidat pour un cinquième mandat

Vladimir Poutine a annoncé ce vendredi à un soldat russe en Ukraine, et devant les caméras, qu’il serait candidat à l’élection présidentielle russe en 2024. S’il est réélu, ce sera son cinquième mandat de six ans.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé vendredi en marge d’une cérémonie de remises de décoration au Kremlin qu’il se présentera à la présidentielle du mois de mars 2024, comme l’ont rapporté les trois grandes agences de presse russe. Selon l’agence Ria Novosti, Vladimir Poutine a dit être candidat à un cinquième mandat au Kremlin à un combattant en Ukraine, Artiom Joga.

« Je ne le cacherai pas, j’ai eu différentes pensées à différents moments, mais le moment est venu. Je me présenterai aux élections », a dit M. Poutine à un vétéran du conflit en Ukraine et en marge d’une cérémonie au Kremlin. « Je comprends qu’aujourd’hui il n’y a pas d’autre choix« , a-t-il encore dit selon des images retransmises par la chaîne de télévision d’Etat Rossiya-24.

Aucun rival ne paraît en mesure de lui barrer la route, presque tous les opposants d’envergure ayant été emprisonnés ou poussés à l’exil. La Commission électorale russe a de son côté annoncé ce vendredi avoir décidé d’étaler la prochaine élection présidentielle sur trois jours, du 15 au 17 mars 2024, une modalité récente accentuant le risque de fraudes électorales selon les critiques du Kremlin.

Le vote sur plusieurs jours avait été présenté par les autorités comme une façon de réduire le risque de contagion lors de la pandémie de Covid-19, mais cette procédure a été maintenue, depuis, lors de plusieurs scrutins nationaux et régionaux. Selon l’opposition, elle rend notamment plus facile la manipulation des bulletins, car ils ne sont pas immédiatement dépouillés le jour du vote et stockés pendant trois jours.