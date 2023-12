« Je me concentre sur les Pays-Bas », Jérémie Frimpong dit non au Ghana

Approché par le Ghana pour porter le maillot des Black Stars, Jérémie Frimpong a catégoriquement dit non à son pays d’origine, alors que le latéral du Bayer Leverkusen a récemment fait ses débuts avec les Pays-Bas lors d’un match de qualification pour l’Euro 2024 contre la France en octobre.

Le Ghana est désormais fixé. Les Black Stars ne pourront pas compter sur Jérémie Frimpong pour la CAN 2023 en Côte d’ivoire. Approché par les responsables de la GFA (Fédération ghanéenne de football) pour représenter son pays d’origine, le joueur né au Pays-Bas a décliné l’offre. « Oui, le sélectionneur m’a appelé. J’ai eu une conversation avec lui, mais ma décision était déjà prise », a-t-il confirmé à Joy Sports..

Le latéral droit a joué pour les U19, U20 et U21 néerlandais, avant de faire ses débuts en seniors avec les Oranjes lors d’un match de qualification pour l’Euro 2024 contre la France en octobre. Une expérience savourée par le joueur de 22 ans, fier de faire ses débuts avec la sélection de sa nation d’accueil.

Interrogé sur le fait qu’il regarde parfois les matches du Ghana, le défenseur a répondu : « Non, je me concentre sur le jeu : « Non, je me concentre sur les Pays-Bas. Frimpong est né de parents ghanéens et néerlandais, mais il a déjà laissé entendre qu’il ne voulait pas jouer pour les Black Stars. Dans une interview accordée à De Telegraaf en 2021, il a révélé que le seul pays qu’il voulait représenter était les Pays-Bas.

« Je suis né aux Pays-Bas, donc pour moi c’est simple : Je veux jouer pour Orange (ndlr :l’équipe nationale néerlandaise) », avait déclaré le joueur qui fait cette saison les beaux jours du Bayer Leverkusen. Le défenseur latéral a déjà marqué 6 buts et délivré 6 passes décisives en 18 matchs toutes compétitions confondues.