« Je l’ai contacté pour un feat, le petit m’a… » Debordo fait une étrange révélation sur Suspect 95

Debordo Leekunfa n’est pas du tout content du rappeur Suspect 95. Dans un direct sur sa page Facebook, l’artiste coupé-décalé a révélé avoir été snobé par son jeune frère Suspect 95 après l’avoir contacté pour une collaboration.

En plein concert sur l’esplanade du Palais de la Culture le dimanche 25 décembre dernier, Debordo Leekunfa avait promis à ses fans signer son retour dans les bacs avec une nouvelle chanson en collaboration avec Didi B. Initialement prévu pour être dévoilé le 31 décembre passé, le morceau tant attendu n’a pas finalement pu voir le jour.

Très actif sur les réseaux sociaux, l’ex-meilleur ami de feu, DJ Arafat est monté au créneau en ce début d’année pour évoquer la raison qui explique ce retard. « Bonjour à tous, mes chers fans, comme vous le savez, le son DO DO DO en feat avec Didi B devait normalement sortir ce 31 décembre à 23h59. Suite à un problème technique indépendamment de ma volonté, je n’ai pas pu mettre en ligne le do do do. Je tenais à m’excuser pour le désagrément causé. La nouvelle date vous sera communiquée ultérieurement« , a-t-il posté sur sa page Facebook.

Alors que ses détracteurs ont très vite conclu que ce report serait dû à un souci avec le jeune rappeur Didi B, Debordo est revenu à la charge pour se prononcer sur cette polémique. L’artiste coupé-décalé a profité pour faire une grande révélation sur Suspect 95.

« J’ai contacté Suspect 95 pour un feat, le petit m’a dit de lui envoyer son-là d’abord il va écouter et s’il valide, on va voir la suite. Jusqu’à aujourd’hui, je n’ai pas encore cru que c’est à moi petit là parlait. Mais j’ai tapé l’œil et laissé tomber en même temps« , a lancé Debordo Leekunfa.