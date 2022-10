« Je cherche désespérément un homme qui … »; Josey lance un appel

La chanteuse ivoirienne Josey recherche désespérément un homme. L’alerte a été publiée sur sa page Facebook dans la nuit du samedi 22 octobre 2022.

Le week-end dernier, la compagne de l’ex footballeur ivoirien Serey Die, la chanteuse Josey a lancé un appel pour retrouver un homme qui a joué un rôle prépondérant dans sa vie. Selon l’artiste, l’homme dont il s’agit s’appelle Désiré N’goran.

« Il était mon répétiteur à la maison en philosophie, quand j’étais en terminale A2 au CSP de Cocody. C’est un homme très très très discret. Dez , mon vieux, si jamais tu me lis saches que je te cherche désespérément », a écrit Josey.

Dans son message elle invite la personne en question de ne pas la contacter via les réseaux sociaux. « Si jamais tu me lis ne m’écris pas sur Messenger. Contactes ta grande sœur, et rentre en contact avec ma famille pour que j’ai de tes nouvelles stp« ; a-t-elle insisté.

Toutefois, la chanteuse Josey qui prévoit un concert pour le 17 décembre 2022 n’a pas dévoilé les vraies raisons de cette recherche.