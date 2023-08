« Je chante depuis 1984 », Gadji Celi après avoir été accusé de tricher le style de Gims

- Publicité-

De passage sur le plateau de l’émission « Mood by EK », animée par Emmanuelle Kéita, le chanteur ivoirien Gadji Celi s’est prononcé sur les accusations selon lesquelles il aurait triché le style vestimentaire du rappeur franco-congolais Maître Gims.

Depuis son retour en Côte d’Ivoire après plus d’une décennie d’exil en France, Gadji Celi est devenu le centre de l’attention médiatique. Le célèbre artiste-chanteur ivoirien a récemment été l’invité vedette de l’émission « Mood by EK », qui met en avant le style vestimentaire des célébrités du pays. Cependant, c’est sa réponse à une question intrigante sur ses lunettes qui a retenu l’attention de tous.

L’ex-capitaine emblématique des Eléphants de la Côte d’Ivoire a été interrogé sur sa tendance à porter constamment des lunettes, même en public. La question directe posée par Emmanuelle Keita, l’animatrice de l’émission, a soulevé des interrogations quant à une éventuelle imitation du style du rappeur français Maître Gims, connu pour arborer souvent des lunettes. « Très rare de te voir sans lunettes. Est-ce une manière d’imiter Maître Gim’s..? » lui demanda EK.

- Publicité-

Gadji Celi n’a pas mâché ses mots en répondant à cette question. Il a clarifié que son choix de porter des lunettes n’avait rien à voir avec Maître Gims et qu’il ne suivait pas de tendance récente. Remontant à ses débuts dans l’industrie musicale en 1984, Gadji Celi a souligné que sa préférence pour les lunettes découlait en partie de sa timidité.

» Il faut faire partie de mes intimes, mes proches pour me voir sans lunettes. Mais cela n’a rien à voir avec Maître Gim’s. Moi, je chante depuis 1984. Maître Gim’s, il n’y a pas si longtemps qu’il chante. Ce n’est donc pas moi qui fait comme lui. C’est peut-être le contraire. Derrière mes lunettes, il y a de la timidité. Par respect pour tout le monde, je préfère dont me cacher derrière mes lunettes », a-t-il déclaré.

Ce moment de franchise de la part de l’artiste a permis de mieux comprendre sa relation avec cet accessoire de mode particulier et de démystifier les spéculations concernant son choix vestimentaire. Au-delà des spéculations, Gadji Celi a continué de captiver son public avec sa musique. Ses performances live, notamment au Palais de la culture d’Abidjan et à l’hôtel Ivoire, ont été acclamées et ont rappelé son influence durable dans le monde de la musique ivoirienne.

Articles similaires