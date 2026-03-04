Jazz Correia veut donner des vidéos au gouvernement pour empêcher Matthieu Delormeau d’entrer à Dubaï

Clash entre influenceurs basés à Dubaï et personnalités médiatiques françaises : une vive polémique s’est intensifiée depuis que plusieurs créateurs de contenu ont demandé à être rapatriés, suite à la riposte iranienne, et que des voix du paysage médiatique ont publiquement dénoncé leurs positions et leurs allers-retours vers les Émirats.

Le terme « Dubaïotes », désormais employé pour désigner les influenceurs français expatriés aux Émirats, est au cœur des critiques. Des personnalités comme Bastos et Tibo InShape ont pris position en dénonçant certaines attitudes perçues comme contradictoires, notamment le fait de critiquer Dubaï tout en y séjournant régulièrement.

Le débat s’est enflammé sur le plateau de l’émission Tout beau, tout n9uf, diffusée sur W9, lors d’un numéro diffusé le mardi 3 mars 2026, où un échange particulièrement tendu a opposé l’animateur Matthieu Delormeau et la candidate de télé-réalité Julia Paredes.

Échange tendu entre Matthieu Delormeau et Julia Paredes

Sur le plateau, Julia Paredes a rappelé à Matthieu Delormeau que les candidats de télé-réalité qu’il critique aujourd’hui avaient déjà été accueillis sur ses anciens plateaux. Elle a déclaré : « On est déjà venus sur ton plateau, tu étais bien content de recevoir des Dubaïotes », renvoyant à la période où il coanimait Le Mag avec Ayem Nour sur NRJ12.

Matthieu Delormeau a répondu en minimisant, selon lui, la notoriété de ces invités à l’époque et en affirmant avoir contribué à leur visibilité. Julia Paredes a contesté cette analyse, soulignant que leur réussite reposait, selon elle, sur leur travail personnel ainsi que sur l’appui d’agences et de marques partenaires.

Les échanges ont pris une tournure plus large dès la fin de l’émission, lorsque d’autres personnalités et créateurs ont réagi sur les réseaux sociaux, amplifiant une polémique déjà alimentée par des demandes de rapatriement formulées par certains Français basés à Dubaï après la riposte iranienne.

Par ailleurs, la candidate de télé-réalité Jazz Correia est intervenue sur ses comptes sociaux au lendemain du direct. Elle a fustigé celles et ceux qui critiquent Dubaï tout en s’y rendant régulièrement et a annoncé vouloir compiler des vidéos de ces prises de position. Dans son message, elle a notamment déclaré : « je vais donner ces vidéos à mes amis du gouvernement » et a ajouté que, selon elle, « la prochaine fois qu’ils viendront ici en vacances, ils seront travel ban », visant à faire peser des conséquences sur ces visiteurs.