« J’avais exprimé mon désir d’arrêter la cérémonie », Molare se confie sur l’organisation du PRIMUD 2022

A quelques jours de la nouvelle édition de la cérémonie des PRIMUD, Molare continue d’enchaîner les sorties médiatiques. Invité ce jeudi sur le plateau de l’émission Peopl’Emik de la 3, le boss du coupé-décalé a levé un coin de voile sur les préparatifs de l’organisation de cette année.

Après la cérémonie de lancement officiel qui s’est tenue le jeudi 29 septembre dernier à Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan, Molare et ses collaborateurs s’activent déjà pour offrir un évènement de taille aux Ivoiriens. De passage sur l’émission Peopl’Emik de ce jeudi, l’artiste l’a confirmé tout en révélant que les préparatifs évoluent bon train cette année avec le soutien du gouvernement.

« L’année dernière, j’avais exprimé mon désir d’arrêter la cérémonie des PRIMUD car je n’ai pas vraiment été soutenu par nos autorités. Pour cette édition 2022, les choses vont beaucoup mieux, les situations se décantent et on a utilisé le thème du rôle des industries créatives et de la culture dans la réconciliation et la bonne gouvernance, les ministres en charges de ces questions nous ont écouté ainsi que la Présidence, en tout cas, cette année, nos autorités sont à l’écoute donc on reste positif sur le fait que les choses vont évoluer dans le bon sens« , a-t-il indiqué.

Interrogé ensuite sur les choses qui vont vraiment changer cette année, le Molare a mis l’accent sur la question de Timing. « Pour revenir au timing qui est souvent décrié, sachez que cette année on a beaucoup travaillé la dessus pour mieux le respecter. Après , il faut savoir que ce n’est pas forcément de notre fait encore moins celui de notre partenaire télé qui nous accompagne car on ne peut pas maîtriser le temps mis par un remettant et un gagnant pour parler« .

Toutefois, l’artiste coupé-décalé et entrepreneur a rassuré le public de sa bonne volonté à changer les choses dans le bon sens. « on va essayer de faire de notre mieux dans notre mise en place pour changer cela afin que le timing soit respecté. Cette année, il y aura le show à l’intérieur de la salle et en dehors de la salle c’est-à-dire sur l’esplanade où le public aura accès avec leurs tickets qui leur seront offerts gratuitement sauf qu’on demande au public d’être bien habillé« , a-t-il fait savoir.