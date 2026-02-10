Japon : le Parti libéral-démocrate de Takaichi atteint une majorité des deux-tiers

Le Parti libéral-démocrate (PLD), conduit par la Première ministre Sanae Takaichi, est sorti grand vainqueur des élections législatives anticipées du dimanche 8 février. Les résultats officiels publiés mardi donnent au parti 315 députés à la chambre basse, un total qui lui confère à lui seul une majorité des deux tiers.

Il s’agit du meilleur résultat jamais enregistré par le PLD, une performance qui renforce considérablement la position de Takaichi, reconnue pour son orientation ultra-conservatrice et pour être la première femme à occuper la fonction de Premier ministre au Japon. Cette avance parlementaire lui offre une marge de manœuvre notable pour faire avancer son programme.

La victoire du PLD devrait faciliter l’adoption de textes gouvernementaux et limiter les freins législatifs pendant le prochain mandat, qui s’étend sur quatre ans. Le contexte d’élection anticipée et la confirmation par les chiffres officiels soulignent la volonté électorale exprimée lors du scrutin.

Portée politique

Avec une majorité qualifiée, l’exécutif peut désormais envisager des réformes plus ardues sans dépendre fortement de compromis avec l’opposition. Cette situation change la dynamique au sein de la chambre basse et modifie l’équilibre des forces au Parlement, au bénéfice du PLD.

Les observateurs politiques noteront aussi l’impact symbolique d’une dirigeante conservatrice et première femme à la tête du gouvernement obtenant un tel score historique pour son parti. Reste à voir comment cette assise renforcée se traduira concrètement dans les choix législatifs et la mise en oeuvre des priorités annoncées par l’exécutif au cours des prochaines années.