James Rodríguez signe à Minnesota United en MLS

Le Minnesota United a annoncé l’engagement de James Rodríguez, qui poursuit ainsi sa carrière en Major League Soccer. Libre depuis son départ du Club León en janvier, le milieu offensif colombien a signé un contrat courant jusqu’en juin 2026 ; le club possède par ailleurs une option lui permettant d’étendre cet accord jusqu’à la fin de l’année 2026.

À 34 ans, Rodríguez accepte un nouveau défi sportif malgré les interrogations liées à son âge. L’international, reconnu pour sa vision de jeu et sa qualité de passe, débarque aux États-Unis afin de relancer sa trajectoire professionnelle au sein d’un championnat en pleine expansion.

Depuis son départ du Real Madrid en 2020, le Colombien a multiplié les expériences à l’étranger : Everton, Al-Rayyan, Olympiakos, São Paulo, Rayo Vallecano et Club León figurent à son palmarès récent. Avec cette signature, il rejoint son septième club en à peine six ans et demi, illustrant une période faite de nombreux changements d’environnement.

Cap sur le Mondial 2026

Le choix de Minnesota apparaît aussi réfléchi sur le plan international : James Rodríguez souhaite se préparer au mieux pour la Coupe du Monde 2026, organisée en Amérique du Nord. Revenir à un niveau de compétition régulier et visible constitue une priorité pour espérer figurer dans les plans de la sélection colombienne.

Les supporters et les observateurs suivront de près son intégration dans l’effectif et son apport offensif, tant en créativité qu’en leadership. Sa capacité à retrouver des performances régulières déterminera si ce pari sportif sera payant pour le club et pour ses ambitions internationales.