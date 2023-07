« Jamais trop tard pour devenir mère », Naomi Campbell de nouveau maman à 53 ans

Après la naissance de son premier enfant en 2021, à 50 ans, la chanteuse et mannequin Naomi Campbell est maman pour la deuxième fois à 53 ans.

Naomi Campbell est à nouveau maman. Dans une publication sur son compte instagram, le jeudi 29 juin 2023 le mannequin a annoncé qu’elle est maman d’un deuxième enfant. Déjà mère d’une petite fille née en 2021 alors qu’elle avait 50 ans, la mannequin n’avait pas annoncé qu’elle était enceinte.

C’est la semaine dernière qu’elle a donné la bonne nouvelle à ses fans en légende d’une première photo de son bébé. On peut voir le nouveau-né lové dans ses bras, vêtu de blanc. Sur la photo, Naomi Campbell, 53 ans tenait la main de son fils, et sa fille, dont on ne voit que le bras. La maman de 53 ans entremêlait aussi tendrement ses doigts aux leurs.

« Mon petit chéri, sache que tu es adoré au-delà de toute mesure et entouré d’amour depuis le moment où tu nous as fait grâce de ta présence. Un vrai cadeau de Dieu ! ». « Bienvenue, petit garçon. Il n’est jamais trop tard pour devenir mère« , a-t-elle indiqué.

