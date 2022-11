« J’ai trouvé le père des enfants couché sur notre lit », Peter 007 sur sa séparation avec Emmanuelle Kéita

Près d’un an après sa séparation avec Emmanuelle Kéita, l’ivoirien Peter 007 a fini par briser le silence sur les raisons de leur rupture.

Alors que Emmanuelle Kéita évite d’évoquer le sujet de leur séparation sous le prétexte qu’on ne dénigre pas une personne avec qui, on a eu de l’intimité, Peter 007 s’est lâché lundi 28 novembre 2022 dans l’émission Allô caviar du coach Hamond Chic.

Interrogé sur le mensonge dans le couple, l’ex d’Emmanuelle Kéita estime avoir été plusieurs fois victime du kpaflotage (mensonge) dans le couple mais dit-il « le plus grave, c’était ma dernière relation avec mon ex (Emmanuelle Kéita Ndlr) ».

Selon lui, c’était la plus grave et la pire expérience de vie de couple qu’il a eu. « J’ai beaucoup souffert de ça. Je ne peux pas dire que je suis l’homme le plus saint mais ma dernière relation, je suis l’homme le plus fidèle. C’est la seule fille que je n’ai jamais eu l’intention de tromper et que je n’ai jamais trompé dans ma vie. Je ne suis pas à la recherche d’une go, je suis à la recherche d’une femme », a-t-il confié.

Les raisons de leur séparation

A en croire Peter 007, il a quitté EK parce qu’elle l’aurait trompé avec le père de ses enfants. « Je l’ai appelé, elle avait décroché, je trouvais qu’elle était bizarre. J’ai décidé d’aller la bas. Arrivé la bas, je l’ai appelé, je dis: je suis devant la porte, elle m’a raccroché au nez. Il n’y avait pas de palabre hein. Quand je suis monté, elle n’a pas répondu, elle n’a pas ouvert, j’ai tapé fort, mais rien », a-t-il dénoncé.

Il indique avoir insisté plusieurs fois avant qu’elle ne lui ouvre la porte. « Je suis rentré, je suis allé directement dans sa chambre, j’ai trouvé le père de ses enfants. Pendant que moi je suis en fiançailles, le père des enfants est couché dans la chambre où moi je dors, sur notre lit », a-t-il lâché sans gène.

Dans ses révélations, Peter 007 souligne avoir demandé des explications à celle qui était sa fiancée. Mais d’après lui, à peine a-t-il posé la question qu’Emmanuelle Kéita est tombée en transe. « Je dis : le monsieur, il fait quoi ici, elle est tombée en transe, elle commence par trembler », a-t-il déploré.