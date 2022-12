« J’ai perdu la chair de ma chair »: l’artiste béninois Siano Babassa frappé par un malheur

Disparu des radars depuis un moment, l’artiste béninois Siano Babassa a finalement donné de ses nouvelles. Au détour d’un message très poignant, le rappeur a justifié son absence par la perte de son enfant.

Les fans du rappeur béninois Siano Babassa peuvent enfin pousser une bouffée d’air frais. L’artiste a enfin signé son retour après un moment de silence qui a inquiété plus d’un. Dans un message rendu public par l’artiste et relayé par My addictive, l’auteur du tube « Agba Man Wa », a demandé amende honorable à ses fans pour son retrait brusque des réseaux sociaux et son silence absolu. « Je suis sincèrement désolé de vous avoir laissé sans nouvelles depuis septembre alors qu’on était en pleine promo de notre EP #AZIZA« , a-t-il lancé.

Parlant des raisons qui expliquent ce silence, l’artiste très discret sur sa vie privée a annoncé avoir perdu son enfant. « Je me dois de vous dire pourquoi j’étais absent ces derniers mois. En effet, j’ai perdu la chair de ma chair et ce fut un événement très douloureux pour moi. J’étais effondré, dégoûté de tout et même de la vie. J’ai décliné des shows/spectacles parce que je n’avais pas la force de chanter. Je ne me suis jamais senti aussi mal et abattu de toute ma vie. Je me suis donc mis en retrait pour faire mon deuil et par la grâce de Dieu tout puissant, aujourd’hui j’ai retrouvé le sourire et la joie de vivre que je pensais avoir perdu à jamais« , a-t-il révélé.

L’auteur du titre « Djobge » n’a pas fini son message sans avoir adressé ses remerciements à tous ceux qui l’ont soutenu durant cette période sombre de sa vie. « Merci à tous mes proches qui m’ont soutenu en ce moment difficile. Merci à tous les Babassas qui m’envoyaient des messages pour prendre de mes nouvelles. Vous êtes les meilleurs et je vous aime« , a-t-il conclu.