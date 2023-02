« J’ai obtenu 20 nominations, aucun trophée », Snoop Dogg pleure ses malheurs aux Grammy

Le rappeur américain Snoop Dogg s’est rendu sur les réseaux sociaux pour déplorer sa rebuffade continue par les organisateurs des Grammy Awards.

La 65e cérémonie annuelle des Grammy Awards s’est tenue dimanche soir à Los Angeles. Une pléthore de musiciens ont remporté des prix, Beyoncé devenant l’artiste la plus primée de l’histoire du plus grand événement de l’industrie musicale.

Snoop Dogg, qui était également en course pour le Graal avec 20 nominations, n’a remporté aucun trophée. Apparemment exaspéré, le rappeur américain de 51 ans s’est rendu sur Instagram pour publier une liste de ses collègues avec le plus de prix Grammy.

La star du Hip Hop s’est alors demandée pourquoi il n’avait pas remporté de prix malgré 20 nominations. « Les rappeurs avec le plus de Grammy Awards. Snoop Dogg. 20 candidatures. 0 victoire« , a-t-il écrit.

Double échec pour Burna Boy

Si Snoop Dogg pleure ses malheurs dans cette 65è édition des Grammy Awards, le chanteur n’est pas le seul à quitter bredouille l’événement. L’artiste nigérian Burna Boy n’a également décroché aucun titre malgré ses nominations.

La catégorie « Meilleur album mondial » où il compétissait avec son sixième album studio « Love Damini » sorti le 8 juillet 2022, a été remportée par le compositeur et musicien japonais Masa Takumi avec l’album « Sakura ». Son morceau à succès de 2022 « Last Last » de son album « Love Damini » sorti le 13 mai n’a pas non plus séduit les jurys dans la catégorie « Meilleure performance mondiale » dont la récompense a été attribuée aux sud-africains Wouter Kellerman, Zakes Bantwini et Nomcebo Zikodé avec leur titre « Bayethe ».