« J’ai interdit à Koffi Olomidé de chanter mon nom », ce geste de Francis Mvemba à Koffi Olomidé

Francis Mvemba a confié avoir interdit au chanteur congolais Koffi Olomidé de d’évoquer son nom dans ses tubes après lui avoir donné une somme de près de 13 millions de Francs CFA pour soutenir sa carrière artistique.

L’invité de l’émission Life Weekend e Life Tv du vendredi 4 novembre 2022 était Francis Mvemba. Interrogé sur sa richesse qui fait polémique, il a reconnu publiquement qu’il est bel et bien milliardaire. Pour le prouver Francis Mvemba a révélé un geste généreux qu’il a eu envers Koffi Olomidé.

« Etant congolais les gens pensent que si j’avais vraiment les milliards, j’allais être connu depuis longtemps. Car la plupart des congolais exhibaient fièrement leurs biens et ne s’en cachent pas. Pour information, j’ai invité une fois Koffi Olomidé chez moi à la maison. Je lui ai donné 13.000 millions de Francs CFA et j’ai interdit à Koffi Olomidé de chanter mon nom ”, a -t-i déclaré.

Selon lui, le roi Mopao sortait à l’époque, en 2015, son label Koffi Central. « Je lui ai dit c’était ma contribution pour son Koffi Central. Et il a tenue parole », a renchérit Francis Mvemba qui estime qu’il n’aime pas le culte de personnalité. « C’est parce que ça ne m’intéresse pas ! Lorsqu’on est congolais et on a réussi dans les affaires, il faut faire du tapage n’est-ce pas ? Il faut donner l’argent aux musiciens pour que son nom soit cité dans les chansons ! ».

Je suis très discret

« Non, parce qu’à la base je ne suis pas né d’une famille politique. Mais la politique m’intéresse ! Plus on avance dans les affaires, plus on est confronté à ces autorités que je trouve qu’ils ne s’intéressent à mon pays. Et on commence à changer les choses avec sa fondation. Après, de nature je suis très discret ! »

Marié à l’influenceuse Coco Emilia et en pleine procédure de divorce, Francis Mvemba Makiese a été candidat à la présidentielle de 2018 en République Démocratique du Congo. Malgré la colère de sa femme qui demande le divorce, il croit qu’il peut encore recoller es morceaux.

Mieux, s’il elle obtenait le divorce, Francis Mvemba promet un remariage avec Coco Emilia qu’il considère toujours comme son épouse.