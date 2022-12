« J’ai failli me faire tuer à… »: après KS Bloom, Fior 2 Bior raconte sa mésaventure lors d’un concert

De passage sur le plateau de l’émission Peopl’Emik diffusée sur la 3 ce lundi 19 décembre, l’artiste ivoirien Fior 2 Bior s’est confié sur une mésaventure qui a failli lui coûter la vie lors d’un récent concert.

Les artistes sont régulièrement confrontés à certaines difficultés qui mettent parfois leur vie en danger. Après KS Bloom, c’est le tour du rappeur et concepteur du mouvement Gboungbarada de faire un témoignage glaçant face à une situation qu’il a vécue.

Invité à se prononcer sur l’actualité qui a défrayé récemment la chronique notamment le concert manqué de Wizkid au Palais des congrès du Sofitel hôtel ivoire d’Abidjan, l’artiste qui a rempli récemment le palais de la culture à l’occasion de son premier concert live a profité pour s’exprimer sur ce qui peut l’amener à annuler un concert pour lequel il a déjà signé.

« ça dépend des conditions. Si les conditions ne sont pas vraiment respectées, c’est bien possible. Si on s’est entendu sur le fait que je vienne avec tout mon staff au complet et après je reçois une lettre d’invitation qui dit par exemple, désolé vous venez désormais à trois, là c’est compliqué« , a-t-il expliqué.

Dans la foulée, l’artiste a ensuite raconté une mésaventure avant de taquer sèchement le chantre KS Bloom. » J’ai failli me faire tuer récemment lors d’un concert. J’arrive sur les lieux, le promoteur me dit de monter sur scène et on finit le concert avant de prendre mon cachet. Donc j’ai refusé de monter au début mais quand j’ai vu mes fans, je ne pouvais pas supporter donc je suis obligé de prendre le ticket. Mais je suis monté à peine, tellement le Saint-Esprit est puissant et il y a coupure d’électricité. Quand j’ai voulu partir, ils ont cassé et abimé ma voiture« , a raconté Fior 2 Bior.