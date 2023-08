« J’ai eu l’opportunité de rejoindre Manchester United », les regrets de Kevin-Prince Boateng

L’ancien milieu de terrain des Black Stars, Kevin-Prince Boateng, a révélé que l’un des regrets de sa carrière était son passage à Schalke 04.

L’ancien international ghanéen, qui a récemment annoncé sa retraite le 11 août après une illustre carrière de près de deux décennies, a exprimé sa déception face à son passage à Schalke 04 de 2013 à 2015. Il a également reconnu avoir quitté Hertha à un moment inopportun.

« J’ai deux regrets, a partagé Kevin-Prince Boateng, cité par waz-de. Le premier est de quitter Hertha trop tôt. Le second est de passer de Milan à Schalke à ce moment-là. »

- Publicité-

« J’ai eu l’opportunité de passer à Manchester United », se souvient-il, évoquant les circonstances qui ont conduit à son transfert à Gelsenkirchen. « J’ai choisi l’Allemagne, – vous avez vu ce qui m’est arrivé à Schalke« , a-t-il ajouté.

Boateng a disputé plus de 500 matchs au cours de sa carrière, marquant 76 buts et délivrant 56 passes décisives. L’ancien attaquant de l’AC Milan et de Barcelone a remporté cinq trophées, dont la Serie A et le DFB Pokal.

Articles similaires