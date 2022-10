« J’ai été victime d’une attaque mystique… », Safarel Obiang fait des révélations sur son accident

Quelques jours après avoir frôlé la mort dans un accident de la route, Safarel Obiang a finalement donné de ses nouvelles. De passage sur l’émission Showbuzz ce jeudi, l’artiste ivoirien s’est exprimé sans langue de bois sur les raisons de cet accident.

Le samedi 8 octobre dernier, Safarel Obiang a été victime d’un accident de la route sur le tronçon de la cité Sir, entre la pharmacie Ephrata et la pharmacie Keliam, dans la commune de Cocody. Selon les médias Ivoiriens, le drame est survenu, alors que le chanteur ivoirien évitait un motocycliste qui s’est retrouvé devant lui.

Heureusement, l’artiste coupé-décalé s’en est sorti indemne de cet accident sans blessure ou encore des égratignures. « Lol Plus de peur que de mal. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Allons, seulement, je rends gloire à DIEU tout-puissant, pour ce miracle qu’il vient d’opérer dans ma vie, et merci à tous mes confrères ivoiriens, qui m’ont prêté main forte. Merci, car vous avez, encore, démontré que, même, dans le mal, vous êtes avec nous. Encore, grand merci à vous. », a écrit le chanteur à la suite de ce drame.

Quelques jours après, Safarel Obiang au détour d’une interview sur le plateau de l’émission Showbuzz de ce jeudi 13 octobre est revenu sur les circonstances de cet accident. A en croire le chanteur, il a été victime d’une attaque mystique.

« J’ai souvent des visions où je vois des attaques mystiques contre moi. Il y a des gens auprès de moi qui voient également. J’ai une grande-sœur très proche de moi qui a vu l’accident que j’ai fait le samedi 08 octobre dernier. Moi aussi, j’ai vu. Je suis victime d’attaques mystiques de la part de certaines personnes. La voie où ma voiture s’est retrouvée les quatre roues en l’air, est un endroit où on ne devrait pas faire d’accident. C’est une nouvelle voie où il n’y a pas de trou. Je suis vivant et je rends gloire à Dieu, c’est l’essentiel, a-t-il déclaré.