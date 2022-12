« j’ai dormi avec Arafat… », Claire Bahi se lâche sur sa relation avec le feu roi du coupé-décalé

De passage sur le plateau de l’émission Faha Faha d’Ivoire Tv, l’ex première dame du coupé-décalé Claire Bahi devenue désormais Pasteur-Evangéliste s’est prononcée sans langue de bois sur la nature de la relation qu’elle entretenait avec le regretté Dj Arafat.

Devenue désormais Pasteur-Evangéliste après s’être reconvertie en chantre de Dieu suite au décès d’Arafat Dj, Claire Bahi continue de faire parler d’elle. Invitée cette semaine pour le nouveau numéro de l’émission Faha Faha, l’ancienne reine du coupé-décalé a fait de nouvelles révélations chocs sur son ancienne vie.

En effet, Claire Bahi a d’abord indiqué n’avoir rien gagné dans le monde du coupé-décalé, malgré les nombreuses pratiques occultes auxquelles elle se livrait à l’époque. « J’ai payé des moutons, des bœufs. Les marabouts, vous dépouillez les gens pour rien. Ils m’ont pris Moutons, bœufs, poulets, argents de crocodile, et je me suis lavée même nue dans les rues, tout ça la pour m’humilier encore » , a lancé la chantre de Dieu.

Interrogée par la suite sur la nature de sa relation avec le regretté Arafat Dj, la chantre de Dieu n’a pas fait dans la dentelle. « Arafat c’est quelqu’un que j’aimais mais il aimait les femmes en forme comme les SHOLA. Je n’ai jamais couché avec Arafat Dj à cause de ça, pourtant j’ai dormi avec lui. Mais j’aimais quand on disait que je sors avec Arafat. Si j’étais son genre, on allait le faire« , a déclaré l’ex chanteuse devenue désormais pasteur.

Pour rappel, Claire Bahi avait fait son entrée dans le monde gospel suite à la mort de Ange Didier Houon alias Dj Arafat. Elle a décidé de quitter le showbiz pour se consacrer à la musique chrétienne et n’a jamais cessé de justifier son choix à travers des révélations chocs sur son ancienne vie d’artiste Coupé-décalé.