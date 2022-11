« J’ai couché avec plus de 900 femmes depuis que je suis devenu star », Shatta Wale

L’artiste Shatta Wale ne fait jamais dans la dentelle lorsqu’il s’agit de se confier sur sa vie privée. Lors d’une récente interview avec le célèbre et controversé animateur capitaine Smart sur ONUA TV, la star ghanéenne l’a encore prouvé en faisant plusieurs révélations assez étranges sur sa vie s3xuelle.

Au cœur d’une vive polémique depuis quelques jours à cause de sa récente publication au sujet du meurtre du directeur artistique Fennec Okyere, la superstar ghanéenne Shatta Wale vient d’en rajouter une nouvelle couche. Invité récemment pour une interview, le « king de African Dancehall », s’est ouvertement vanté de ses exploits s3xuels.

En effet, l’artiste a affirmé que depuis qu’il est devenu célèbre, les femmes inondent ses messageries privées et sa maison dans le but de coucher avec lui. Selon le chanteur, les femmes lui courent après juste pour voir à quoi ressemble sa virilité.

Interrogé sur le nombre total de femmes qu’il a réussi à mettre dans son lit, Shatta a affirmé qu’elles pourraient atteindre plus de 900. « J’ai couché avec plus de 700, 800,… non plus de 900 femmes je crois » a déclaré le hitmaker en pouffant de rire. « Les femmes me voyaient comme un très beau mec et elles me comparaient normalement à feu Michael Jackson et R Kelly, donc elles sont toujours autour de moi juste pour rechauffer mon lit« , a-t-il ajouté.

Comme l’on pouvait s’y attendre, cette révélation de l’artiste Ghanéenne a suscité des réactions mitigées sur la toile. Même si la plupart des internautes restent unanimes sur le fait que le chanteur est bien capable de coucher avec plusieurs femmes, ils estiment que le nombre total ne pourrait jamais envoisiner 900 femmes comme il essaie de le faire croire.