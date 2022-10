« J’ai connu le 15ème sous-sol de la galère », Elow’n se lâche sur son passé

Très actif sur les réseaux sociaux depuis la sortie du premier album de sa carrière l’été dernier, le rappeur Elow’n du groupe Kiff no beat ne cesse de faire parler de lui. Dans un récent post sur ses réseaux sociaux, le rappeur vient de se confier sur son passé assez difficile.

A l’instar de bon nombre de stars, Elow’n n’est pas né avec une cuillère en or. L’artiste qui occupe aujourd’hui une place de choix dans le classement des rappeurs les plus en vogue en Côte d’Ivoire n’a pas connu un passé toute rose. En effet, le rappeur qui a perdu son père très tôt a dû se battre contre vents et marrées pour se faire une place au soleil. C’est d’ailleurs ce que vient de confirmer l’ancien membre du groupe Kiff no beat dans un post sur ses réseaux sociaux.

« Après le décès de mon père, de 2006 à 2010 j’ai connu le 15ème sous-sol de la galère… Une fois j’ai fais deux jours sans manger, tellement j’avais faim, je suis rentré dans une cour commune, j’ai vu une dame, j’ai dit tantie j’ai faim, elle m’a servi foutou avec sauce pistache avec poisson dessus. Je suis allé m’asseoir dans le garage, tellement j’ai mangé, je me suis endormi dans le garage… », s’est confié le rappeur.

Une expérience très difficile sur laquelle, il va ensuite surfer pour apporter son soutien à tous ceux qui traversent actuellement une période sombre. « Force à toutes ces personnes qui connaissent des difficultés en ce moment. L’arrivée sera belle », a ajouté l’auteur du retour de la pierre.