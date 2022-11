« J’ai changé tes couches, je t’ai nourri », Une femme attaque Davido après le décès de son fils

La controversée Journaliste Kemi Olunloyo ne compte pas du tout lâcher les baskets de Davido qui a perdu récemment son fils Ifeanyi. Dans un nouveau post sur ses réseaux sociaux, la blogueuse reproche à Davido de lui avoir manqué du respect malgré tout ce qu’elle lui a fait dans son enfance.

Depuis l’annonce de la mort d’ifeanyi Adeleke, retrouvé noyé dans la piscine privée de la résidence de son père située à Banana Island, le lundi 31 octobre 2022, Kemi Olunloyo ne cesse de s’en prendre à la superstar nigériane Davido et sa fiancée Chioma. Après avoir accusé le couple d’être responsable de la mort de leur enfant de 3 ans, la journaliste retraitée vient d’enchainer avec de nouvelles révélations.

Dans une série de post sur ses réseaux sociaux, la blogueuse controversée a fait un exposé sur la famille qui vient de perdre son fils, affirmant qu’une malédiction suit Davido depuis son bas-âge. Selon la journaliste retraitée, tous les décès des proches de Davido sont le résultat d’une malédiction générationnelle infligée à la famille de la star, appelée « The Adeleke Curse ».

Très remontée, elle a par la suite ajouté qu’elle en veut tellement à Davido parce qu’il a osé lui manquer de respect sur les réseaux sociaux alors qu’elle fait partie de ceux qui ont pris soin de lui pendant son enfance. Elle a en effet révélé qu’elle était l’amie sincère de la défunte mère de Davido, Vero Imade Adeleke et qu’elle gardait Davido avec elle tout le temps.

« Il faut un village pour élever Davido. Personne ne connaît la douleur d’être déshonoré devant 7M sur Twitter. Cela fait maintenant 4 ans. Je ne peux pas lâcher prise. J’ai changé tes couches, je t’ai nourri et 27 ans plus tard, je suis une consommatrice de drogue bon marché, une folle et je devrais me huiler la chatte. Je n’ai pas vu David depuis les funérailles de sa mère à 10 ans« .

« Les fans de Davido ne connaissent pas mon sentiment. Beaucoup se demandent ce qu’il m’a fait pendant des années et pensaient que j’étais juste obsédée par lui. Maintenant vous savez. Laisserez-vous un grand musicien riche parler à votre mère comme ça ? Non. Mais c’est OK pour Madame Kemi Olunloyo ? Le 20 octobre est un jour que je n’oublierai jamais. Il ne peut pas oublier non plus. Aux personnes qui soutiennent ce manque de respect, l’ argent ne peut pas acheter la vie« , a-t-elle écrit en légende de plusieurs captures d’écran montrant les piques de Davido à son égard.

Pour finir, Kemi Olunloyo a ajouté qu’elle prépare actuellement une série de documentaire sur les nombreux cas de décès et malédictions générationnelles dans la famille Adeleke.