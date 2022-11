« J’ai affronté l’adversité et… » Emmanuelle Keïta dévoile la « clé fondamentale de sa réussite »

De retour en Côte d’Ivoire après plus de deux ans d’absence, Emmanuelle Keïta ne cesse de faire parler d’elle. En pleine préparation d’une conférence au cours de laquelle elle compte partager ses expériences avec sa communauté, l’influenceuse vient d’évoquer les secrets de sa réussite dans un post sur ses réseaux sociaux.

Femme d’affaires, conférencière, actrice, influenceuse et animatrice TV d’origine ivoirienne, Emmanuelle Keita fait partie des rares femmes qui ont plusieurs cordes à leur arc. Très suivie sur les réseaux sociaux, l’influenceuse ne manque pas également de faire ses preuves dans le domaine de la mode.

Actuellement en séjour à Abidjan après une longue absence, l’influenceuse ivoirienne nommée récemment au poste de directrice artistique de la grande marque de vêtements de luxe Coul collection, organise une conférence à travers laquelle elle compte partager ses expériences avec sa fanbase qu’elle appelle affectueusement EK land.

En prélude à cette conférence, l’influenceuse ivoirienne vivant aux France vient de donner un avant-goût à ses fans dans un récent post sur ses réseaux sociaux. « La résilience est ce qui me caractérise. J’ai affronté l’adversité, transformé ma tristesse en force motrice pour me dépasser et en sortir plus forte. J’ai vite compris que je suis l’artisan de mon bonheur et de mon destin, c’est la clé fondamentale de ma réussite ! Aujourd’hui, j’ai une vie de qualité avec le moins de dégâts possible. J’aime ma vie, je suis heureuse car je reçois beaucoup d’amour des gens que j’aime et cela reste inébranlable« , a-t-elle indiqué.

L’ex de Peter 007 n’a pas fini son message sans avoir donné un conseil fondamental à tous les EK land. « Si j’ai un conseil à donner, c’est de ne jamais se laisser influencer profondément par les réseaux sociaux. Créez votre bulle, cultivez le positif, suivez les gens qui vous font du bien et évitez tous ceux qui nuisent à votre image. J’animerai une conférence ce samedi 12 novembre, une occasion unique pour moi de vous partager mon histoire et de communier avec vous alors soyez nombreux« , a écrit l’actrice de la Série ivoirienne Class’A sur sa page Facebook.