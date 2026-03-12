Jacques Legros vide son sac sur Carole Rousseau « Elle emmerdait le monde »

Jacques Legros a livré des confidences crues sur sa longue collaboration avec Carole Rousseau , évoquant à la fois complicité de plateau et accrochages publics. Invité de l’émission Le Jet de Luxe de Jordan de Luxe — rediffusée ce soir à 18 h sur M6+ et la chaîne YouTube Jordan De Luxe, puis samedi soir sur W9 — le journaliste est revenu sur des épisodes vifs de leur relation professionnelle et sur leur récente retrouvailles à l’antenne, plus de vingt ans après leurs premiers succès ensemble.

Le binôme Legros–Rousseau s’est imposé sur TF1 dans les années 1990 et 2000, d’abord avec Plein les yeux (1997‑2003), puis avec Les 30 histoires les plus mystérieuses (2007‑2012). Selon Jacques Legros, ils ont reformé ce duo en décembre 2025 pour une nouvelle version de Plein les yeux diffusée sur RMC Story, donnant à leur collaboration un nouveau chapitre après une longue carrière commune.

Interrogé par Jordan de Luxe et confronté à des extraits où il se retrouvait face au chroniqueur de Cyril Hanouna dans Tout beau, tout n9uf, Jacques Legros n’a pas éludé les tensions passées. Le journaliste de 75 ans a relaté des scènes de friction en des termes directs : « Oui, bien sûr, mais plusieurs fois même, parce qu’elle emmerdait le monde », a‑t‑il déclaré, ajoutant avoir parfois utilisé des « mots bien pires ». Il a relativisé ces épisodes en expliquant que, pour lui, l’honnêteté entre amis et collègues pouvait passer par des échanges vifs, avant de souligner qu’ils ont ensuite ri de ces incidents.

Des piques assumées et une reconnaissance du talent

Au‑delà des formules choc, Jacques Legros a nuancé son propos en défendant Carole Rousseau sur le plan professionnel : il estime qu’elle a été « largement sous‑employée » au cours de sa carrière télévisuelle. Cette remarque s’inscrit dans une réflexion plus large portée par le journaliste sur la place des femmes à l’antenne, et sur les exigences spécifiques auxquelles elles sont confrontées : « Être une femme, c’est difficile à la télé. On demande beaucoup plus. Il ne faut pas vieillir surtout. Et donc c’est compliqué », a‑t‑il expliqué.

Legros a également commenté le caractère de son ancienne co‑animatrice, qualifiant celui‑ci de « caractère de cochon », une réplique que, selon lui, Carole Rousseau ne renie pas, puisqu’elle se revendique publiquement « franche et directe ».

La présentatrice, de son côté, a exprimé à plusieurs reprises son attachement professionnel et personnel à Jacques Legros : dans un entretien accordé à Gala, elle a souligné leur « vraie complicité à l’antenne et même au‑delà » et décrit Legros comme « quelqu’un qui partage, n’est pas là pour s’imposer et est extrêmement bienveillant. »