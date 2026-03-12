Jacques Legros évoque l’agression sexuelle subie par son fils à 7 ans

Jacques Legros a évoqué, lors d’une récente intervention sur le plateau du Jet de Luxe, l’agression sexuelle dont son fils a été victime à l’âge de sept ans et le long processus judiciaire et personnel qui en a découlé. Le présent témoignage met en lumière le parcours de résilience du jeune homme, aujourd’hui suivi par des professionnels et engagé dans une carrière musicale prometteuse, alors que la procédure judiciaire reste, selon le journaliste, inaboutie.

Invité à commenter divers sujets, le présentateur historique de la télévision française a réservé une partie de son entretien au récit intime de cette affaire familiale. Il a précisé que les faits allégués se seraient déroulés « chez les personnes qui le gardaient à l’époque », tandis que lui-même se trouvait à Paris au moment des faits. Sa compagne a été la première informée par leur fils, selon les termes rapportés par M. Legros.

Le journaliste a raconté la réaction de la mère et la sienne : elle a retardé son appel « parce qu’elle connaît ma violence », confie-t-il, expliquant qu’il aurait pu réagir de manière extrêmement vive. Il a par ailleurs exprimé sa détermination protectrice à l’égard de son enfant par une phrase lapidaire rapportée lors de l’émission : « Mon fils, il ne faut pas y toucher. »

Un parcours de soin et un avenir musical

Selon Jacques Legros, son fils, qui « va avoir 21 ans en février », est aujourd’hui suivi par des thérapeutes et des professionnels de santé mentale. Le journaliste a souligné que la musique joue un rôle central dans la reconstruction du jeune homme : il est décrit comme « un musicien d’élite », installé à New York et en préparation d’une candidature à Yale pour des études en composition musicale. Il chante, joue du piano et trouve dans la pratique artistique un moyen d’expression et d’équilibre.

Sur la question judiciaire, M. Legros a indiqué que « le procès a été rendu mais l’affaire n’est toujours pas réglée », signalant une situation procédurale non close au moment de son intervention. Il a également affirmé ne jamais avoir revu l’agresseur depuis les faits. Face aux critiques familiales qui leur ont été adressées pour avoir engagé des poursuites, le journaliste a expliqué que c’est l’avis d’une psychologue liée à l’institution concernée qui les a conduits à agir juridiquement.

Interrogé sur ses ressentis, Jacques Legros est apparu ému en relatant les séquelles et le suivi dont bénéficie son fils, sans toutefois détailler les termes cliniques ou les mesures précises mises en place par les thérapeutes. Il a insisté sur la persistance des conséquences du traumatisme et sur l’importance, selon lui, d’un accompagnement professionnel pour le jeune homme.

