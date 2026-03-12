Un contentieux entre Jacques Legros et Nathalie Marquay se poursuit depuis la parution de l’autobiographie du journaliste en 2022 et a été ravivé par des propos jugés controversés au sujet de Jean-Pierre Pernaut. Dans une récente intervention au « Jet de Luxe », Jacques Legros est revenu sur une rencontre glaciale avec Nathalie Marquay au Stade de France et a assuré que l’ancienne Miss France n’avait pas lu son livre, alimentant ainsi des tensions persistantes entre les deux personnalités.

Un contentieux entre Jacques Legros et Nathalie Marquay se poursuit depuis la parution de l’autobiographie du journaliste en 2022 et a été ravivé par des propos jugés controversés au sujet de Jean-Pierre Pernaut. Dans une récente intervention au « Jet de Luxe », Jacques Legros est revenu sur une rencontre glaciale avec Nathalie Marquay au Stade de France et a assuré que l’ancienne Miss France n’avait pas lu son livre, alimentant ainsi des tensions persistantes entre les deux personnalités.

L’ouvrage de Jacques Legros, intitulé Derrière l’écran : 40 ans au cœur des médias (Editions du Rocher, 2022), contient des passages sur Jean-Pierre Pernaut dans lesquels le journaliste évoque notamment « d’immaturité » et des « jugements à l’emporte-pièce ». Jean-Pierre Pernaut, ancien présentateur du 13 heures de TF1, est décédé le 2 mars 2022 des suites d’un cancer du poumon à l’âge de 71 ans.

Selon Jacques Legros, ces commentaires ont particulièrement irrité Nathalie Marquay, l’épouse de Jean-Pierre Pernaut. Invité de Jordan de Luxe, il a raconté une première rencontre « pour le moins glaciale » au Stade de France : « Je l’ai croisé une fois au Stade de France. On s’est dit bonjour. Elle n’avait rien à me dire et moi non plus« . Il a ajouté que, lors de ce croisement, « Elle s’est déchaînée contre moi« .

Rappels et déclarations publiques de Jacques Legros

Lors de la même interview, Jacques Legros a affirmé que Nathalie Marquay n’avait pas pris la peine de lire son autobiographie : « C’est dommage. Quand on reproche quelque chose à quelqu’un, le mieux c’est de s’informer« , a-t-il déclaré. Ces propos confirment que le différend entre les deux personnalités n’est pas uniquement d’ordre privé mais se cristallise aussi autour d’échanges publics et de publications.

Ce n’est pas la première fois que Jacques Legros évoque publiquement les tensions liées à sa relation avec Jean-Pierre Pernaut et son entourage. En mai 2025, il était déjà revenu sur cette brouille lors d’interventions médiatiques. Sur RTL, il avait estimé que Pernaut « s’est montré interventionniste dans mon journal » et ajouté : « Le deal, il fallait le respecter ! Moi, quand je passe un deal, je le respecte quoi qu’il arrive. Et il l’avait pas respecté, donc je l’ai mal pris« .

Au micro de l’émission On refait la télé, présentée par Eric Dussart et Jade, Jacques Legros a résumé sa position : « Je n’ai rien à dissiper. Elle mène sa vie, je mène la mienne« .