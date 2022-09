Jackie Appiah: « Mes parents n’ont jamais voulu que je devienne actrice »

En séjour au Nigéria dans le cadre d’une collaboration avec Nollywood, l’actrice vedette ghanéenne Jackie Appiah a fait quelques révélations sur sa vie privée. La célèbre actrice a révélé que ses parents n’ont jamais voulu qu’elle fasse carrière dans le cinéma.

Jackie Appiah occupe sans doute une place de choix parmi les actrices les plus adulées et appréciées de l’Afrique. Reconnue également comme l’une des plus talentueuses de sa génération, la jeune actrice a du se battre contre vents et marrées avant de pourvoir se lancer dans le métier d’actrice comme elle vient de le témoigner.

Reçue pour une interview avec Oke-Hortons Nosa lors de l’avant-première du film Symphony, un film de Nollywood dans lequel elle a joué, la célèbre actrice ghanéenne a révélé que ses parents ont toujours voulu qu’elle devienne avocate depuis qu’elle était petite.

« En grandissant, mon père ne voulait pas que je devienne actrice, il voulait que j’aille à l’école et que je fasse attention à mes études. C’est le même rôle que j’ai joué dans le film Symphony, où je ne voulais pas que ma fille poursuive ses rêves en devenant musicienne. J’ai senti que ma fille devrait devenir médecin ou avocate, c’est ce qui a plu à la vraie Jackie Appiah à propos de ce film« , a-t-elle indiqué.

« Cette histoire résonne tellement en moi parce qu’elle me rappelle grandir, quand mon papa voulait que je devienne avocate, parce que je viens d’une famille d’avocats. Il ne voulait pas comprendre pourquoi je veux devenir actrice, il voulait juste que je devienne avocate. Mais j’ai suivi mes rêves et maintenant il profite du succès et il est heureux, moi aussi« , a-t-elle ajouté.

Jackie Appiah a poursuivi son rêve, celui de devenir actrice et heureusement pour elle, les choses se sont déroulées comme prévu. Parallèlement, la célèbre actrice a poursuivi ses études après pour faire plaisir à son père. Elle a récemment obtenu un diplôme à l’Université du Ghana après avoir obtenu son baccalauréat en sciences politiques et études de l’information de la prestigieuse institution tertiaire.