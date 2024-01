Italie: un prêtre excommunié pour avoir traité le pape François « d’usurpateur » et de « franc-maçon »

- Publicité-

Le prêtre Ramon Guidetti, situé dans la province de Livourne en Italie , a été excommunié par l’évêque de Livourne, Simone Giusti, pour avoir commis un acte schismatique en affirmant que la renonciation du pape Benoît XVI en 2013 n’était pas valide, ce qui rendait le pape actuel illégitime.

Selon l’agence Ansa, »un prêtre italien a été excommunié mardi pour avoir qualifié le pape François d' »usurpateur » dans son homélie du Nouvel An marquant le premier anniversaire de la mort de son prédécesseur Benoît XVI. D’après les médias italiens, le prêtre a qualifié le pape François « d’usurpateur », et « de franc-maçon », considérant que « cela fait dix ans qu’il y a un schisme, il y a une maçonnerie qui gouverne. Les évêques et les cardinaux savent qu’il n’est pas le pape, ils le savent mais ils se taisent. »

Du même Pays:

Ces propos ont été tenus le jour du premier anniversaire de la mort de Benoît XVI, que le prêtre excommunié considère comme le dernier vrai pape. Comme le rapporte le site Internet américain Crux, le père Ramon Guidetti a également fait référence à un événement qui aurait eu lieu, selon lui, dans un sanctuaire près de Buenos Aires (Argentine) le jour de l’anniversaire du pape François, le 17 décembre 2023. « La foudre a frappé la statue de Saint-Pierre », a-t-il déclaré, expliquant qu’elle a détruit « l’auréole et les clés », un symbole, à ses yeux que le pape François n’est pas légitime.

Le Père Guidetti a déclaré mardi que c’était une « marque de fierté d’être hors de cette Église, qui est une tyrannie ».

- Publicité-

Traduction du texte du décret d’excommunication:

Avis est donné que le P. Ramon Guidetti, prêtre du diocèse de Livourne et curé de la paroisse de San Ranieri in Guasticce, le 31 décembre 2023, au cours de la célébration eucharistique, a accompli publiquement un acte de nature schismatique, refusant de se soumettre au Souverain Pontife et de communier avec les membres de l’Église qui lui sont soumis (can. 751 CIC).

Mgr Simone Giusti, Evêque du Diocèse de Livourne, a publié aujourd’hui un Décret (Prot. N. 1/24/VD), par lequel, selon le can. 1364 § 1 du Codex Iuris Canonici, déclare que Don Ramon Guidetti a ipso facto encouru l’excommunication latae sententiae.

Le prêtre susmentionné est, à partir d’aujourd’hui, suspendu a divinis et démis de ses fonctions de curé de la paroisse de San Ranieri in Guasticce, selon le cann. 1333 § 1 et 1336 § 1 du Codex Iuris Canonici.

- Publicité-

Les prêtres et les fidèles sont avertis de ne participer à aucune de ses célébrations ou autres pratiques de culte, car ils encourraient ipso facto la peine très grave de l’excommunication.

Livourne, de la Curie épiscopale, le 01 janvier 2024 (Décret)