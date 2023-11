Israël rappelle son ambassadeur en Afrique du Sud

- Publicité-

Dans un communiqué officiel publié lundi, Israel a décidé de rappeler son ambassadeur en poste à Pretoria en Afrique du Sud, sans donner plus de détails.

Le ministère israélien des Affaires Etrangères, a annoncé lundi, le rappel de Eliav Belotserkovsky, ambassadeur d’Israel en Afrique du Sud. « À la lumière des récentes déclarations faites par l’Afrique du Sud, l’ambassadeur israélien a été rappelé pour consultations », a déclaré Lior Hayat, porte-parole du ministère.

Les autorités israéliennes n’ont pas donné plus de détails mais selon certaines indiscrétions, la décision de Jérusalem a été prise en raison du soutien de l’Afrique du Sud au Hamas et ses condamnations. Pretoria fait partie d’un collectif de cinq pays qui ont déposé une demande d’enquête sur les attaques israéliennes contre Gaza à la Cour Pénale Internationale (CPI).

Il y a plus d’une semaine, l’Afrique du Sud a annoncé la convocation de l’ambassadeur israélien dans la capitale Pretoria, pour protester contre les attaques israéliennes sur Gaza. Prétoria avait également rappelé ses diplomates en Israël pour consultation.

Le conflit Israélo-palestinien qui a repris depuis l’attaque coordonnée lancée par le Hamas contre Israël, a déjà fait de nombreuses victimes notamment dans le rang des palestiniens avec plus de13 300 Palestiniens tués, dont plus de 5 600 enfants et 3 550 femmes, et plus de 30 000 autres blessés.