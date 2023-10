Israël: Moscou juge que créer un État palestinien est la seule solution «crédible» au conflit

Alors que la branche armée du Hamas a lancé une offensive surprise contre Israël, samedi matin, Moscou considère que la création d’un État palestinien est la solution « la plus crédible » au conflit qui oppose Israël et le Hamas.

Moscou considère que la création d’un Etat palestinien est la solution «la plus crédible» au conflit qui oppose Israël et le Hamas, a affirmé lundi le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. «Nous ne pouvons pas être d’accord avec ceux qui disent que la sécurité ne peut être assurée que par le combat contre le terrorisme», ajoutant que la création d’un Etat palestinien était «la solution la plus crédible».

Egalement, le Kremlin juge que le risque de l’entrée de « forces tierces » dans le conflit entre Israël et le Hamas est « élevé », a estimé lundi son porte-parole. « Le risque d’implication de forces tierces dans ce conflit est élevé », a expliqué Dmitri Peskov, appelant à entamer un « processus de négociations dès que possible », selon les agences russes Ria Novosti et Tass.

Israël impose un «siège complet à Gaza»

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a annoncé lundi l’imposition d’un «siège complet» à la bande de Gaza, au troisième jour de l’offensive déclenchée contre Israël, à partir de ce territoire palestinien, par le mouvement islamiste Hamas. «Nous imposons un siège complet à Gaza», a déclaré M. Gallant, dans une vidéo communiquée par ses services.

«Pas d’électricité, pas d’eau, pas de gaz», a-t-il ajouté. Quelque 2,3 millions de Palestiniens vivent dans la bande de Gaza, un territoire densément peuplé et éprouvé par la pauvreté, sous blocus israélien depuis 2007. «Nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence», a ajouté Gallant.