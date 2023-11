« Israël est un État terroriste qui sera maudit dans le monde entier », Recep Erdogan

- Publicité-

Le Président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré qu’Israël, qui continue de commettre des massacres à Gaza, est un « État terroriste ».

Ce jeudi s’ouvre le 41e jour de guerre entre Israël et le Hamas. Alors que Recep Tayyip Erdogan avait déclaré rompre tout contact avec Benjamin Netanyahu, le président turc a déclaré qu’Israël, qui continue de commettre des massacres à Gaza, est un « État terroriste ».

« Je le dis à Netanyahu, tu possèdes l’arme nucléaire, la bombe atomique, et tu profères des menaces avec cela. Quoi que tu possèdes, tu vas partir. Israël est un État terroriste qui sera maudit dans le monde entier. » a déclaré le Chef de l’État turc a pris la parole, mercredi, lors de la réunion hebdomadaire du groupe parlementaire AK Parti, à l’Assemblée nationale turque, à Ankara. Et à Netanyahu de répondre : « Ceux qui bombardent des villages dans leur propre pays ne peuvent pas nous donner de leçons de morale. Erdogan est la dernière personne à parler des droits de l’homme. »

Berlin critique les accusations d’Erdogan

« Nous maudissons le gouvernement israélien, mais nous n’oublions pas ceux qui soutiennent ouvertement ces massacres et ceux qui font tout leur possible afin de les légitimer », a-t-il ajouté en référence aux Etats-Unis et à d’autres pays occidentaux qui soutiennent Israël. « Ils essayent d’exonérer les tueurs », a dénoncé le président turc. « Nous faisons face à un génocide ». Le chancelier allemand avait qualifié mardi « d’absurdes » des accusations de « fascisme » proférées récemment par le président turc à l’encontre d’Israël, en guerre contre le Hamas depuis le 7 octobre.

Vendredi, le président turc avait lancé une diatribe contre Israël qui selon lui « tente de construire un Etat depuis soixante-quinze ans sur des terres spoliées au peuple palestinien » et dont la légitimité est « remise en question en raison de son propre fascisme ». Il s’exprimait lors d’une commémoration du 75e anniversaire de la mort de Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la république de Turquie.