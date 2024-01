Israël est en discussion avec le Congo pour réinstaller les Palestiniens de Gaza

- Publicité-

Des responsables israéliens affirment avoir eu des pourparlers secrets avec le Congo et plusieurs autres pays pour, éventuellement, accueillir des Palestiniens de Gaza, indique le média en hébreu Zman Yisrael ce mardi.

''Times of Israel'' a rapporté, citant une source anonyme haut placée au sein du Conseil des ministres israélien restreint que ''Le Congo sera disposé à accueillir des migrants, et nous sommes en pourparlers avec d'autres''.

’’Times of Israel’’ a rapporté, citant une source anonyme haut placée au sein du Conseil des ministres israélien restreint que ‘’Le Congo sera disposé à accueillir des migrants, et nous sommes en pourparlers avec d’autres’’. La même source a souligné que la ministre israélienne du Renseignement, Gila Gamliel, avait déclaré mardi à la Knesset qu’ ‘’Au terme de la guerre, le pouvoir du Hamas s’effondrera, il n’y aura pas d’autorités municipales et la population civile sera entièrement dépendante de l’aide humanitaire’’.

‘’Il n’y aura pas de travail et 60 % des terres agricoles de Gaza deviendront des zones tampons de sécurité’’, a ajouté Gila Gamliel. Selon la ministre du Renseignement, ‘’Le problème de Gaza n’est pas seulement notre problème. Le monde doit soutenir la migration humaine, car c’est la seule solution que je connaisse’’.

Depuis le 7 octobre 2023, l’armée de l’État hébreu mène une guerre dévastatrice dans l’enclave palestinienne de Gaza. Au moins ’’22 185 Palestiniens ont été tués et 57 000 autres blessés, en majorité des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023. Le conflit a provoqué des destructions massives d’infrastructures et une catastrophe humanitaire sans précédent, selon les autorités gazaouies et l’Onu.