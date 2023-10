«Israël doit sortir de son état de folie et arrêter les frappes sur Gaza», Recep Erdoğan

- Publicité-

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a demandé samedi à Israël «d’arrêter immédiatement cette folie» et de «mettre fin à ses attaques» contre Gaza dans un message posté sur X (ex-Twitter).

«Les bombardements israéliens qui se sont intensifiés hier soir sur Gaza ont encore une fois visé les femmes, les enfants et les civils innocents et ont approfondi la crise humanitaire en cours. Israël doit immédiatement arrêter cette folie et mettre fin à ses attaques», a affirmé le dirigeant turc.

Du même Pays:

Il a aussi invité à un rassemblement organisé samedi par son parti à Istanbul «où nous affirmerons haut et fort que nous sommes aux côtés du peuple palestinien contre la persécution d’Israël».

Le chef de l’État turc a annoncé sa participation à cette réunion intitulée «Grand rassemblement pour la Palestine», qui se tiendra sur le terrain de l’ancien aéroport Atatürk d’Istanbul. M. Erdogan a dans les jours précédents durci son ton à propos des bombardements menés par Israël à Gaza en représailles à l’attaque sanglante du Hamas le 7 octobre, qui a fait 1400 morts, selon les Israéliens.

- Publicité-

Il avait annoncé mercredi renoncer à tous ses projets de déplacement en Israël et stigmatisé l’incapacité des Occidentaux à arrêter la guerre à Gaza. «Le Hamas n’est pas un groupe terroriste, c’est un groupe de libérateurs qui protègent leur terre», avait-il aussi dit, attirant les foudres d’Israël. Après avoir appelé à la retenue dans les jours qui ont suivi le massacre d’Israéliens perpétrés par le Hamas, le président turc a changé de ton et dénoncé un «génocide» après la frappe, la semaine dernière, sur un hôpital de Gaza, qu’il a immédiatement attribuée à Israël – sans jamais revenir dessus.