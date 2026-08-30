Islande : les bureaux ferment sur un référendum consultatif lié à l’Union européenne

Corée du Nord: le ministre de la Défense limogé (médias d’État)

Corée du Nord: le ministre de la Défense limogé lors d’une réorganisation de l’état-major militaire

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