Corée du Nord: le ministre de la Défense limogé lors d’une réorganisation de l’état-major militaire

Corée du Nord: le ministre de la Défense limogé (médias d’État)

Islande : les bureaux ferment sur un référendum consultatif lié à l’Union européenne

Échecs: le russe Sergueï Indeikin meurt à 36 ans après avoir contracté le paludisme au Nigeria

Athlétisme: Noélie Yarigo décroche l’or sur 800 m à Daegu, en Corée du Sud