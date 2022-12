Island: elle perd la vue après s’être fait tatouer ses globes oculaires en imitant une influenceuse

En Island, une étudiante de 32 ans et mère de cinq enfants a perdu la vision après s’être fait tatouer ses globes oculaires bleu et violet.

Anaya Peterson, fan de modifications corporelles, s’est inspirée du mannequin australien Amber Luke qui s’est fait tatouer les yeux en 2019. La procédure a laissé Amber aveugle pendant trois semaines, mais cela n’a pas découragé Anaya.

Anaya, a été hospitalisée à la suite de l’altération de l’œil et fait face actuellement à une cécité permanente après une réaction présumée à l’encre du globe oculaire. La maman, qui a également une langue fendue et des tatouages ​​faciaux, dit maintenant qu’elle aurait aimé faire les choses différemment.

Elle s’est fait tatouer le globe oculaire droit en bleu en juillet 2020 et a décidé de se faire teindre l’œil gauche en violet en décembre 2020. Après des mois sans complications, Anaya a été choquée de se réveiller en août 2021 avec les paupières « gonflées » comme si son « visage avait été gonflé d’air ».

Alors que l’enflure continuait de s’aggraver malgré la prise d’antibiotiques, Anaya s’est rendue au service des urgences de l’hôpital. Anaya affirme que sa fille India n’a jamais été d’accord avec le tatouage des yeux, car elle craignait que sa mère « devienne aveugle ».

« J’allais juste en faire un [tatouage des yeux] au début parce que je pensais que si je devenais aveugle, au moins j’avais l’autre œil. J’aurais dû m’en tenir à ça. Ma fille m’a dit que je ne voulais pas faire ça [le tatouage] en demandant : ‘Et si tu devenais aveugle ?’ Elle n’était pas du tout d’accord avec ça« , a-t-elle témoigné dans le but de sensibiliser les femmes à propos de la gravité de ce genre de tatouage qui s’érige en mode ces derniers temps.

Des ophtalmologistes ont révélé à Anaya qu’elle courait désormais un risque très élevé de contracter un glaucome et que sa vue peut se détériorer de jour en jour, à cause « des centaines de milliers de corps flottants » qui apparaissent. Cependant, l’étudiante affirme qu’elle est soutenue par son université et reçoit des applications pour faciliter la lecture, ainsi que des conseils.