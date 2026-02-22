Isabelle Ithurburu : ce qu’elle dit de sa collaboration avec TF1

Isabelle Ithurburu s’impose depuis plusieurs jours comme nouveau visage du JT de 13 heures sur TF1, alternant désormais entre le journal et les rendez-vous d’entertainment tels que 50’ Inside. Sa première grande audience notable remonte au 14 juillet, où le journal a réuni 5,25 millions de téléspectateurs . Plus récemment, le 17 février, le 13 Heures présenté par Ithurburu a rassemblé 4,63 millions de téléspectateurs , soit une part d’audience de 41,6 % , des chiffres scrutés à la fois par la chaîne et les observateurs du paysage audiovisuel.

Isabelle Ithurburu s’impose depuis plusieurs jours comme nouveau visage du JT de 13 heures sur TF1, alternant désormais entre le journal et les rendez-vous d’entertainment tels que 50’ Inside. Sa première grande audience notable remonte au 14 juillet, où le journal a réuni 5,25 millions de téléspectateurs. Plus récemment, le 17 février, le 13 Heures présenté par Ithurburu a rassemblé 4,63 millions de téléspectateurs, soit une part d’audience de 41,6 %, des chiffres scrutés à la fois par la chaîne et les observateurs du paysage audiovisuel.

Journaliste aux parcours multiples, Isabelle Ithurburu a commencé sa carrière dans le sport, avec une spécialisation reconnue dans le rugby. Après plus d’une décennie passée sur Canal+, elle a rejoint TF1 en 2023, où elle a élargi son périmètre en animant des formats grand public. Ses premiers pas sur le plateau du 13 Heures datent de l’été 2025, lorsqu’elle a été désignée joker de Marie-Sophie Lacarrau, prenant un rôle longtemps associé à Jacques Legros, qui avait assuré cette fonction pendant un quart de siècle.

La nomination d’Ithurburu au 13 Heures ne s’est pas faite au hasard. Proche de l’équipe de Gilles Bouleau pour des éditions spéciales organisées à la rentrée précédente, elle a accepté de participer aux essais proposés par la rédaction. Elle a reconnu publiquement ne pas venir d’une école de journalisme et avoir « appris le métier sur le tas », évoquant aussi un sentiment d’imposture et la crainte de ne pas être « à la hauteur », avant sa première prise d’antenne.

Comment Isabelle Ithurburu a-t-elle accédé au JT ?

Selon ses déclarations, c’est l’équipe de Gilles Bouleau qui l’a encouragée à se présenter aux tests, après des collaborations sur des éditions spéciales. TF1 a organisé des journées d’essai et des mises en situation afin d’évaluer les candidates et candidats sur la maîtrise des formats d’information, la gestion des imprévus et le rythme d’un journal national. Ithurburu a indiqué avoir multiplié les répétitions et les mises en situation pour se préparer au renouvellement quotidien du rendez-vous de 13 heures.

La chaîne, qui insiste sur l’importance stratégique du JT de 13 heures, a justifié ses choix par des critères rédactionnels et d’audience. Le premier passage d’Ithurburu en juillet a enregistré 5,25 millions de téléspectateurs, un score supérieur à celui réalisé par Jacques Legros à la même période l’année précédente. Le 17 février, la moyenne affichée par le journal présenté par Ithurburu atteignait 4,63 millions et 41,6 % de part d’audience, soit une progression de trois points par rapport à la semaine précédente où Marie-Sophie Lacarrau tenait le poste.

TF1 souligne que ces résultats doivent être replacés dans leur contexte : la comparaison avec l’exercice antérieur inclut des paramètres concurrents différents, notamment la diffusion des Jeux olympiques, qui modifie la dynamique des audiences sur la période.