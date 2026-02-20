Isabelle Adjani sans concession sur Diam’s et son voile : « Une grande détresse »

Isabelle Adjani a exprimé publiquement son incompréhension et son inquiétude après la conversion à l’ Islam et le retrait médiatique de la rappeuse Diam’s , provoquant un nouvel épisode de débat public autour du voile et de la vie privée des artistes. Les prises de position de la comédienne, prononcées en 2010 lors de la promotion de La Journée de la jupe, ont relancé l’attention sur le parcours de Diam’s, ancienne figure du rap français devenue mystiquement et médiatiquement recluse.

Isabelle Adjani a exprimé publiquement son incompréhension et son inquiétude après la conversion à l’Islam et le retrait médiatique de la rappeuse Diam’s, provoquant un nouvel épisode de débat public autour du voile et de la vie privée des artistes. Les prises de position de la comédienne, prononcées en 2010 lors de la promotion de La Journée de la jupe, ont relancé l’attention sur le parcours de Diam’s, ancienne figure du rap français devenue mystiquement et médiatiquement recluse.

Isabelle Adjani s’est imposée comme une figure majeure du cinéma français dès l’adolescence : découverte à 14 ans, elle a remporté cinq Césars de la meilleure actrice et a été nommée à deux reprises aux Oscars pour L’histoire d’Adèle H. et Camille Claudel. Sa filmographie comprend des œuvres marquantes telles que Possession, L’Été meurtrier, Camille Claudel, La Reine Margot et La Journée de la jupe. Sur le plan privé, elle a été liée à Francis Huster puis à Daniel Day-Lewis et a utilisé une apparition au journal de 20h00 sur France 2 en 1987 pour démentir des rumeurs la concernant, notamment celles liant son état de santé au Sida.

Diam’s, née Mélanie Georgiades, a émergé à la fin des années 1990 avec des titres comme Suzy. Après un premier album remarqué, Premier mandat, elle confirme son succès grand public avec Brut de femme et le tube DJ, puis s’impose comme voix des jeunes filles des années 2000 avec l’album Dans ma bulle. Cet album contient notamment deux titres dirigés contre le Front national, Marine et Ma France à moi, qui ont contribué à son image d’artiste engagée.

Parcours, retrait et propos publics

La carrière de Diam’s a connu une rupture brutale lorsque l’artiste a décidé de se retirer de la scène, revêtir le hijab et se consacrer à sa famille et à sa foi. Dans des entretiens ultérieurs, elle a évoqué la célébrité comme facteur de mal-être : épisodes dépressifs, diagnostic de bipolarité, séjours en hôpital psychiatrique et tentatives de suicide figurent parmi les éléments qu’elle a rendus publics. Sa conversion et son voile ont suscité une couverture médiatique importante et des polémiques, en particulier dans la presse people.

En 2022, Diam’s est revenue partiellement sous les projecteurs avec le documentaire Salam, disponible sur la plateforme Prime Video, qui aborde sa trajectoire personnelle et ses choix de vie. Malgré cette apparition, elle reste, selon les informations disponibles, globalement discrète.

Interrogée en 2010 par Gala, Isabelle Adjani a dit : “Je suis atterrée et profondément désolée…” en évoquant la conversion de Diam’s, ajoutant “Je ne la connais pas. Je trouve qu’elle a un talent fou et je ne comprends pas ce qui lui arrive […] peut-être une grande détresse.” Dans les mêmes déclarations, l’actrice a estimé que “cette détresse peut être contagieuse”, propos relayés par La Dépêche du Midi.

