Isabelle Adjani, meilleure invitée de toutes les saisons réunies de Drag Race France

La quatrième saison de « Drag Race France » débutera ce mercredi 8 juillet à 22h45 sur France 2, suscitant déjà une grande attente parmi les fans de l’émission. Pour lancer cette nouvelle édition, la production a décroché un coup de maître en accueillant Isabelle Adjani comme invitée exceptionnelle dans le premier épisode. La comédienne, icône du cinéma français, apporte ainsi un prestige inédit à ce programme dédié à l’art du drag et aux questions de société LGBTQIA+.

Dès 19 heures, les téléspectateurs pourront découvrir cet épisode inaugural en avant-première sur la plateforme france.tv, offrant une immersion exclusive dans l’univers flamboyant des drag queens françaises. La diffusion sur France 2, juste après le téléfilm « Le crime lui va si bien », s’inscrit dans une stratégie visant à toucher un large public tout en valorisant la diversité et la créativité sur le petit écran.

Cette saison rassemble dix candidates aux profils variés et hauts en couleur : Azemylia, Creatine Price, Daisy Superbitch, Fluffy Bidule, Holly White, La Harpie, Lana Cotta, Malawitte, Margarette et Sublyme. Durant plusieurs semaines, elles s’affronteront au travers de diverses épreuves de mise en scène, de chant, de danse et de défilés afin de remporter le titre tant convoité. L’émission est animée par Nicky Doll, figure majeure du drag français, qui est accompagnée dans le jury par la chanteuse Anggun et la journaliste Daphné Bürki.

Isabelle Adjani star invitée de la saison 4 de « Drag Race France »

Depuis la première saison, « Drag Race France » est connue pour accueillir des personnalités prestigieuses issues de la culture, du spectacle et de la mode. Parmi elles, Jean-Paul Gaultier, Virginie Despentes, Virginie Efira, Jenifer, Béatrice Dalle et Marion Cotillard ont marqué les esprits par leur présence et leur engagement sur le plateau. Cette fois, c’est Isabelle Adjani, 71 ans, qui relève le défi.

Selon 20minutes.fr, la comédienne est une spectatrice assidue de l’émission. La production d’Endemol, qui produit « Drag Race France », espérait la convier depuis plusieurs saisons mais ne pensait pas pouvoir la convaincre si facilement. Après quelques heures de discussions, ponctuées d’un thé, Isabelle Adjani a accepté de participer. Son implication a été totale, comme l’a souligné Nicolas Missoffe, producteur exécutif, lors d’une conférence de presse : « C’était un vrai bonheur de l’avoir avec nous. Elle s’est énormément impliquée dans cet épisode. Elle connaît très bien les sujets de société LGBTQIA+. Elle a extrêmement bien parlé, a travaillé, a préparé tout ça. »

De son côté, Nicky Doll, animatrice de l’émission, a exprimé son enthousiasme : « Elle fait partie de mes invités préférés de toutes les saisons réunies. Quelle dame, quel artiste, quelle icône ! Elle s’est éclatée sur le plateau, elle s’est vraiment prêtée au jeu, elle a une répartie incroyable. Ça paraissait évident qu’elle soit là. » Lors de son apparition, Isabelle Adjani portera des lunettes caractéristiques, un haut bleu flashy et un manteau à motif léopard, signant un look audacieux et sophistiqué.

Cette présence d’Isabelle Adjani ouvre une nouvelle page dans l’histoire de « Drag Race France » en renforçant le lien entre le cinéma français et la scène drag. Le programme continue ainsi d’affirmer son rôle dans la reconnaissance et la visibilité des cultures queer au sein de la télévision grand public en France.