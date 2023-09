Irlande – Vie privée des enfants: TikTok condamné à une amende record

L’Union européenne a infligé, vendredi 15 septembre, 345 millions d’euros d’amende au réseau social TikTok pour avoir enfreint ses règles de protection des données (RGPD) dans le traitement d’informations concernant des mineurs, relate l’AFP.

Le réseau social préféré des ados vient d’être condamné en Irlande pour ne pas avoir suffisamment protégé ses utilisateurs de moins de 13 ans. Ce vendredi 15 septembre, la Data Protection Commission (DPC) révèle avoir condamné la plateforme au 1,7 milliard d’utilisateurs à une amende de 345 millions d’euros pour violation du RGPD en matière de vie privée des enfants.

La plateforme de vidéos courtes détenue par des Chinois, qui a connu une croissance rapide chez les adolescents du monde entier ces dernières années, a enfreint un certain nombre de lois européennes sur la protection de la vie privée entre le 31 juillet et le 31 décembre 2020, a déclaré le commissaire irlandais à la protection des données (DPC) dans un communiqué. C’est la première fois que TikTok, propriété de ByteDance, est réprimandé par le DPC, le principal régulateur de l’UE pour de nombreuses entreprises technologiques de premier plan, en raison de l’implantation de leur siège régional en Irlande.

En novembre 2020, TikTok a ajouté un contrôle parental plus strict au couplage familial et, en janvier 2021, a modifié le paramètre par défaut de tous les utilisateurs enregistrés âgés de moins de 16 ans pour le faire passer à « privé ». Le DPC a déclaré que les infractions commises par TikTok incluaient la manière dont, en 2020, les comptes des utilisateurs de moins de 16 ans étaient réglés sur « public » par défaut et que TikTok ne vérifiait pas si un utilisateur était réellement le parent ou le tuteur d’un enfant lorsqu’il était lié par le biais de la fonction de « couplage familial ».

Transferts de données vers la Chine

Reste que la DPC n’effleure que le premier problème posé par TikTok, à savoir l’usage par des mineurs, parfois bien plus jeunes que 13 ans. Demeure ainsi toute la question du transfert des données personnelles des utilisateurs vers la Chine (ce qu’interdit également le RGPD). Sur ce volet, une enquête de la DPC est également en cours. Elle est « à un stade avancé et nous espérons qu’une décision sera rendue plus tard dans l’année », nous dit-on côté irlandais.