Iris Mittenaere évacuée en urgence après un incendie

Dubaï se retrouve au centre des inquiétudes six jours après le déclenchement d’un conflit impliquant l’Iran et plusieurs pays du Moyen-Orient : de nombreux expatriés craignent une montée des tensions et certains influenceurs ont déjà quitté les Émirats pour la France ou d’autres destinations. Parmi eux, Benjamin Samat et Maddy Burciaga ont pris la décision de partir, tandis que d’autres restent sur place en l’absence de solution rapide. Sur les réseaux sociaux, les réactions oscillent entre tentatives de rassurer les abonnés et témoignages d’angoisse, comme celui de Maeva Ghennam qui a reconnu avoir « la boule au ventre » avant de demander un rapatriement, déclenchant débats et moqueries en ligne.

Dubaï attire depuis plusieurs années une communauté importante d’influenceurs et d’expatriés, séduits par son cadre de vie et les opportunités professionnelles. Certains résident toute l’année dans l’émirat, d’autres s’y rendent régulièrement pour des collaborations ou des séjours. Cette présence accrue de personnalités publiques rend particulièrement visible la réactivité numérique et les déplacements liés aux tensions régionales.

Parmi les personnalités concernées par des incidents passés figure Iris Mittenaere, ancienne Miss France et Miss Univers, qui avait déjà vécu une évacuation spectaculaire en 2022 alors qu’elle se trouvait à Dubaï avec Diego El Glaoui. Un important incendie s’était déclaré dans la tour Emaar, située à proximité immédiate du Burj Khalifa et non loin de leur logement, contraignant les occupants à quitter les lieux par mesure de sécurité.

Iris Mittenaere réveillée par les flammes à Dubaï

Au moment de l’incendie, le couple a raconté sur les réseaux sociaux avoir été réveillé par des bruits croissants avant d’apercevoir les flammes en ouvrant les rideaux. Selon le récit relayé par Diego El Glaoui, ils sont sortis précipitamment « en 10 secondes » en enfilant simplement un jean et un tee‑shirt, puis ont déclenché l’alarme incendie pour s’assurer que tous les voisins évacuent également.

De son côté, Iris Mittenaere a rassuré ses abonnés en expliquant : « Merci pour vos messages mais ne vous inquiétez pas, nous sommes en sécurité, loin de l’immeuble. Nous étions au meeting point avec tout le monde en attendant les instructions et sommes à présent partis ». Elle a précisé qu’aucune victime n’était à déplorer parmi les habitants concernés par l’incendie.

Un résident interrogé par Arabian Business, cité par Le Parisien, a salué la prise en charge des personnes évacuées, estimant que la gestion sur place avait été efficace. Par mesure de sécurité, l’ensemble des occupants de l’immeuble concerné avait été évacué puis relogé provisoirement dans plusieurs hôtels de la ville.

