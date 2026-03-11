Iris Mittenaere, en couple avec Antoine Dupont, évoque la rupture : « C’est assez traumatisant »

Le 5 février 2026, Iris Mittenaere a été aperçue dans les tribunes du Stade de France pour encourager son compagnon, le rugbyman Antoine Dupont , qui retrouvait la pelouse après près d’un an d’absence. Le couple, très médiatisé depuis leur officialisation l’an dernier, suscite l’intérêt des médias people et des supporters, qui ont tenu à immortaliser ce retour attendu du capitaine des Bleus.

Lors d’un autre déplacement, pour le match opposant la France à l’Écosse, c’est encore dans les gradins qu’Iris a été remarquée, cette fois aux côtés de la famille d’Antoine. Le reportage photo et les témoignages relayés sur les réseaux sociaux soulignent la présence, auprès du joueur, de sa mère, Laurence, et l’ambiance chaleureuse ressentie dans les tribunes. Les images montrent un moment de soutien familial, prisé par les fans du rugby autant que par les observateurs du couple.

Au-delà du match, le séjour à Édimbourg a pris des allures de court séjour touristique. Entre balades en centre-ville, découvertes culinaires et instantanés partagés sur Instagram, le duo et leurs proches ont profité de l’escapade pour mêler passion sportive et tourisme. Ces éléments ont été détaillés par la mère d’Iris sur son compte Instagram, qui a livré ses impressions de voyage et plusieurs anecdotes sur la découverte de la ville et du stade.

Ambiance à Murrayfield et récits de voyage

Sur Instagram, la mère d’Iris Mittenaere a décrit avec enthousiasme ce week-end écossais, évoquant la découverte de Murrayfield et le plaisir partagé de soutenir les Bleus. Dans sa publication, elle revient sur des moments précis du séjour : promenades en ville, visites en bus à impériale, et dégustations locales qu’elle présente sur le ton de la plaisanterie — du haggis aux « French Fries qui n’ont de français que le nom ». Elle souligne également la convivialité des supporters rencontrés et le fair-play observé lors de la rencontre.

Le récit insiste sur l’importance du partage autour du match : chants, échanges et même des moments de rencontre autour d’une pinte de Guinness après la rencontre, perçus comme des symboles de l’esprit du rugby par la narratrice. La visite au Murrayfield Stadium constitue, selon elle, le point d’orgue de ce déplacement, une expérience sportive et humaine qu’elle décrit comme « extraordinaire » à vivre en famille.

Sur le plan sentimental, Iris Mittenaere apparaît aujourd’hui sereine et volontairement tournée vers l’avenir. Après des relations médiatisées avec Kev Adams et Diego El Glaoui, elle se montre déterminée à ne pas s’attarder dans des histoires qui ne lui conviennent pas. Lors d’une séquence diffusée dans l’émission Sip & Gossip, tournée en mai 2025, elle déclarait : « Je suis plutôt du genre à partir et dire : “Tu m’as perdue, t’as tout perdu” ». Elle a ajouté, en évoquant ses ex-relations : « T’es une poubelle, j’ai pas envie de rester à côté de toi, je m’en débarrasse, très loin de moi », précisant enfin : « De toute façon, on trouve toujours mieux après. Tu peux pas faire pire qu’une poubelle ! »