Iran : Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix, transférée de prison, selon son mari

La famille et les soutiens de Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix, ont appris avec inquiétude son transfert vers un établissement pénitentiaire du nord de l’Iran, a rapporté samedi 14 février son mari. La militante, détenue depuis décembre dernier, a été déplacée sans qu’aucune notification préalable ne soit adressée à ses proches, selon Taghi Rahmani.

Les craintes concernant son état de santé restent vives parmi ses proches. Condamnée à six ans de réclusion, Narges Mohammadi se trouvait jusque-là dans un centre de détention géré par le ministère du Renseignement à Mashhad, où ses contacts avec l’extérieur ont été très limités.

Pendant sa garde à Mashhad, elle n’avait été autorisée qu’à deux communications téléphoniques : l’une avec un frère vivant en Iran et l’autre avec son avocat iranien. Ces restrictions ont renforcé l’angoisse de ceux qui demandent des garanties sur son suivi médical et ses conditions de détention.

Contexte de l’arrestation et réactions

Arrêtée le 12 décembre dans la ville de Mashhad, au nord-est du pays, Narges Mohammadi avait été interpellée en compagnie d’autres militants après avoir pris la parole lors d’une cérémonie organisée en mémoire d’un avocat retrouvé mort. Son mari, basé à Paris, a publié l’information du transfert via la plateforme X, sans indiquer la date précise du mouvement.

Taghi Rahmani a dénoncé l’absence d’information préalable adressée tant à la famille qu’à l’équipe juridique de sa femme, estimant que cette décision semblait viser à l’isoler ou à la tenir éloignée de ses soutiens. Le changement d’établissement l’a conduite à une prison située à Zanjan, dans le nord du pays, selon le message relayé par son époux.