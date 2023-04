Iran: l’ayatollah Abbas-Ali Soleimani assassiné au cours d’une attaque

- Publicité-

Mercredi, l’ayatollah Abbas Ali Soleimanil, un des 88 membres de l’Assemblée des experts, chargée de nommer le guide suprême, a été tué par un homme armé.

Un haut responsable religieux a été tué mercredi dans le nord de l’Iran dans une attaque menée par un homme armé qui a été interpellé, a annoncé l’agence officielle Irna. L’ayatollah Abbas Ali Soleimani, âgé de 75 ans, était l’un des 88 membres de l’Assemblée des experts, qui est chargé de nommer le guide suprême, plus la haute autorité du pays.

Il «a été tué ce matin dans une attaque à main armée» à Babolsar, ville située sur les bords de la mer Caspienne à environ 230 km au nord de Téhéran, a indiqué Irna en citant un responsable. «L’assaillant a été interpellé par les forces de sécurité», a ajouté l’agence.

Représentant de Khamenei

L’ayatollah Soleimani a occupé le poste de représentant du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, et le responsable de la prière du vendredi à Kashan, ville du centre située entre Téhéran et Ispahan, et à Zahedan, capitale du Sistan-Balouchistan, une région du sud-est peuplée en partie de musulmans sunnites. L’Iran est un pays à majorité chiite.

L’Assemblée des experts, dont il fait partie, est un organe composé de 88 religieux élus pour huit ans au suffrage universel direct parmi un groupe de candidats approuvés par le Conseil des Gardiens. Elle est chargée de nommer le guide suprême et de superviser le travail du guide suprême. Elle est habilitée par la Constitution à le révoquer et à en nommer un nouveau si elle le juge nécessaire. En avril 2022, une attaque menée par des jihadistes présumés dans la ville sainte de Mashhad (nord-est) avait provoqué la mort de deux chiites religieux.